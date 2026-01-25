Bayern đứt mạch bất bại ở Bundesliga

ĐứcBayern Munich thua ngược đội khách Augsburg 1-2 ở vòng 19 và đứt mạch bất bại tại Bundesliga mùa 2025-2026.

Bayern thể hiện phong độ hủy diệt với 16 chiến thắng và hai trận hòa sau 18 vòng đầu, đạt hiệu số +57, khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Bundesliga. Đoàn quân dưới trướng Vincent Kompany ghi tới 71 bàn, trung bình gần bốn bàn mỗi trận, nhưng không thể kéo dài mạch bất bại trước Augsburg chơi kỷ luật và quyết tâm.

Các cầu thủ Bayern mừng bàn mở tỷ số của Ito Hiroki trong trận thua Augsburg 1-2 ở vòng 19 Bundesliga trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 24/1/2026. Ảnh: FC Bayern

Tại Allianz Arena hôm 24/1, Bayern áp đảo và dẫn 1-0 trong hiệp một. Phút 24, Michael Olise đá phạt góc bên cánh phải để hậu vệ người Nhật Bản Ito Hiroki bật cao đánh đầu tung lưới đội khách, ghi bàn đầu tiên mùa này.

Nhưng cục diện bất ngờ đảo chiều trong hiệp hai. Phút 75, cũng từ quả phạt góc bên cánh phải, Mert Komur treo vào giữa vòng cấm. Thủ thành Jonas Urbig băng ra đấm hụt bóng, tạo điều kiện để Arthur Chaves đánh đầu vào lưới trống quân bình tỷ số.

Đến phút 81, Dimitris Giannoulis bật tường với đồng đội, thoát xuống bên trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Han-Noah Massengo băng vào dứt điểm một chạm vào lưới, giúp Augsburg hoàn tất màn ngược dòng.

Bayern nhận thất bại đầu tiên tại Bundesliga sau 10 tháng, kể từ trận thua Bochum 2-3 cũng trên sân nhà Allianz hồi tháng 3/2025.

Han-Noah Massengo trượt cỏ mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Kicker

Augsburg chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của Bayern tại Bundesliga - mạch không thua dài thứ hai trong lịch sử CLB. Trước đó, ở lần duy nhất thắng trên sân khách tại Munich vào tháng 5/2015, Augsburg cũng kết thúc chuỗi bất bại dài nhất của Bayern tại giải đấu, kéo dài 53 trận.

Nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng gây sốc của Augsburg là Massengo. Không chỉ ghi bàn quyết định, tiền vệ người Pháp còn để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của đội khách.

Massengo thắng 11 pha tranh chấp và di chuyển tổng cộng 12,4 km - nhiều nhất bên phía Augsburg. Khả năng chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công của anh giúp đội khách khai thác hiệu quả những khoảng trống trong các pha phản công của Bayern. Với màn trình diễn toàn diện, Massengo được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận, giành 32% số phiếu.

Ngày 28/1, Bayern làm khách của PSV ở lượt áp chót vòng bảng Champions League. "Hùm xám" cần giành ít nhất một điểm để chắc chắn cán đích trong top 2, qua đó có lợi thế sân nhà ở lượt về xuyên suốt các vòng knock-out.

Hồng Duy