Đối thủ dâng chức vô địch sớm cho Bayern

ĐứcTrận Dortmund thua Hoffenheim 1-2 có thể giúp Bayern Munich bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga sớm bốn vòng.

Tối 18/4, trong trận đấu sớm của vòng 30, các cầu thủ Dortmund để bóng chạm tay hai lần trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Andrej Kramaric lập cú đúp từ chấm 11m ở phút 42 và 90+8. Đội xếp thứ hai chỉ gỡ được một bàn nhờ cú sút xa của Serhou Guirassy ở phút 87.

Dortmund hiện có 64 điểm, kém Bayern 12 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Trong trận đấu trên sân nhà tối 19/4, Bayern chỉ cần hòa Stuttgart là đủ vô địch Bundesliga 2025-2026 sớm bốn vòng. Đội dẫn đầu Bundesliga vừa thắng sáu trận liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 22 bàn, gồm cả sáu bàn vào lưới Real ở tứ kết Champions League.

Andrej Kramaric sút phạt đền ghi bàn trong trận Hoffenheim 2-1 Dortmund ở vòng 30 Bundesliga tối 18/4. Ảnh: Imago

Nếu vô địch Bundesliga sớm bốn vòng, thầy trò HLV Vincent Kompany sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho hai trận bán kết Champions League với PSG (ngày 28/4 và 6/5). Họ cũng còn mục tiêu ở Cup Quốc gia với trận bán kết gặp Leverkusen ngày 22/4. Nếu vượt qua, "Hùm xám" sẽ vào chung kết ngày 23/5, gặp đội thắng trong cặp Stuttgart - Freiburg.

Nếu đăng quang, HLV Kompany sẽ có chức vô địch Bundesliga thứ hai trong hai năm dẫn dắt Bayern. Tiền đạo Harry Kane cũng sẽ có chức vô địch quốc gia thứ hai trong sự nghiệp.

Mùa trước, Bayern vô địch sớm hai vòng và kết thúc với 13 điểm hơn đội xếp thứ hai Leverkusen. Đội chủ sân Allianz Arena hiện giữ kỷ lục 34 lần vô địch Đức, bỏ xa Nurnberg với chín lần và Dortmund với tám lần.

Thanh Quý