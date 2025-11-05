Bayern thắng PSG trong thế thiếu người

PhápBayern Munich thắng 2-1 ngay trên sân PSG, dù phải đá thiếu người từ cuối hiệp một, ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

Trước trận, HLV Luis Enrique tuyên bố PSG có thể trở thành đội bóng đầu tiên thắng Bayern Munich từ đầu mùa. Nhưng rốt cuộc, PSG lại trở thành "nạn nhân" tiếp theo và Parc des Princes là sân khấu để Bayern phô trương sức mạnh.

Bayern nối dài chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa lên 16 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Bundesliga, Ngoại hạng Anh, Ligue 1, La Liga, Serie A), một CLB khởi đầu mùa giải với chuỗi thắng dài như vậy.

Trong 15 trận trước đó, "Hùm xám" thường áp đảo, thậm chí tạo thế trận một chiều và thắng cách biệt. Còn trên sân Parc des Princes, đội bóng của Vincent Kompany thể hiện bản lĩnh, đứng vững trước sức ép nghẹt thở của PSG dù phải đá thiếu người suốt hiệp hai để bảo toàn chiến thắng.

Luis Diaz (trái) mừng bàn mở tỷ số trong trận Bayern thắng PSG 2-1 ở lượt bốn Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 4/11/2025. Ảnh: FC Bayern

Không phải Harry Kane - người đã ghi 24 bàn cho CLB và đội tuyển Anh từ đầu mùa, Luis Diaz mới là tiền đạo Bayern thi đấu nổi bật nhất trận này. Phút thứ 4, Michael Olise dứt điểm không thắng được thủ môn Lucas Chevalier trong thế đối mặt. Nhưng bóng bật ra đúng tầm để Diaz băng vào đá bồi mở tỷ số.

Ở lượt ba, Diaz cũng ghi bàn trong trận thắng Club Brugge 4-0 trên sân nhà. Lần đầu tiên sau 4 năm từ khi còn khoác áo Porto, tiền đạo người Colombia mới ghi bàn trong hai trận liên tiếp ở Champions League.

Phút 22, Khvicha Kvaratskhelia vô-lê cắt ngang khung thành để Ousmane Dembele dùng ngực đưa bóng vào lưới trống. Nhưng bàn gỡ của PSG không được công nhận vì tiền đạo người Pháp đã việt vị.

Ngay sau khi thoát thua, Bayern tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Phút 32, trung vệ Marquinhos xử lý rườm rà và để Diaz cướp bóng ngay trước vòng cấm. Tiền đạo người Colombia dễ dàng băng lên và dứt điểm chéo góc, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Diaz đã có ba bàn tại Champions League mùa này, cân bằng thành tích của anh cho Liverpool mùa trước. Thành tích tốt nhất của tiền đạo này là ghi bốn bàn mùa 2021-2022, với hai bàn cho Porto và hai bàn cho Liverpool.

Diaz vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Achraf Hakimi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: EPA

Nhưng từ người hùng, Diaz lại suýt trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút bù giờ hiệp một. Sau khi để mất bóng sát đường biên, tiền đạo 28 tuổi đuổi theo và xoạc bóng từ phía sau nguy hiểm khiến Achraf Hakimi nằm sân đau đớn. Hậu vệ người Morocco thậm chí bật khóc khi được các nhân viên y tế chăm sóc, rồi nhường vị trí cho Senny Mayulu.

Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng với Diaz, nhưng thay bằng thẻ đỏ sau khi ra đường biên xem lại băng hình. Diaz là cầu thủ thứ hai lập cú đúp rồi bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu ở Champions League, sau Antoine Griezmann trong trận Atletico gặp Liverpool hồi tháng 10/2021.

Joao Neves mừng bàn rút ngắn cách biệt cho PSG. Ảnh: AFP

Sang hiệp hai, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội khách. Nhưng hàng thủ của Bayern, với sự chỉ huy của thủ thành Manuel Neuer, thi đấu vững vàng. PSG kiểm soát bóng 86%, dứt điểm 19 lần, nhưng chỉ tạo ra hai cơ hội rõ ràng (big chances).

Một trong số đó trở thành bàn rút ngắn cách biệt ở phút 74. Từ quả tạt bên cánh phải của Lee Kang In, Joao Neves băng vào dứt điểm một chạm tung nóc lưới Bayern. Nhưng đây cũng là tất cả những gì nhà ĐKVĐ làm được.

Hồng Duy