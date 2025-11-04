Kompany - nguồn sinh khí đưa Bayern trở lại đỉnh cao

Sự dẫn dắt điềm tĩnh của Vincent Kompany mang lại sinh khí mới cho Bayern, khiến gã khổng lồ Đức ổn định và mạnh mẽ trở lại.

Chiều thứ Bảy vừa qua, Atalanta phải nhận thất bại đầu tiên ở Serie A mùa này, khi thua Udinese trong một trận đấu tẻ nhạt. Vài giờ sau đó, Bayern thắng thuyết phục Leverkusen 3-0.

Thoạt nhìn, hai sự kiện này không liên quan. Nhưng chúng đồng nghĩa với việc Bayern trở thành đội bóng duy nhất bất bại trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Họ khởi đầu Bundesliga một cách hoàn hảo, thắng cả 9 trận, chỉ thủng lưới 4 bàn.

Nhiều người cho rằng Bundesliga không còn là thử thách với Bayern. Nhưng nhìn lại ba mùa gần đây, họ đã gặp không ít khó khăn trước Dortmund và Leverkusen. Bayern chỉ giành chức vô địch ở những phút cuối cùng mùa 2022-2023 và để mất nó vào tay Leverkusen mùa sau đó.

HLV Kompany ký hợp đồng mới với Bayern ngày 21/10. Ảnh :FCB

Không phải ngẫu nhiên mà chiếc ghế HLV Bayern từng "quay vòng" liên tục. Hai tuần trước, Vincent Kompany đã gia hạn hợp đồng đến năm 2029, trở thành người đầu tiên kể từ Louis van Gaal năm 2010 được ký hợp đồng sớm. Trước khi Kompany đến, Bayern thiếu sự ổn định và kế thừa lâu dài trên băng ghế huấn luyện. Và bản thân chiến lược gia người Bỉ cũng không được xem là ứng viên sáng giá để mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng.

Dù vẫn giành danh hiệu dưới thời Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel và những người khác, việc vắng bóng ở chung kết Champions League khiến lãnh đạo và người hâm mộ Bayern cảm thấy thất vọng. Họ là những người luôn muốn đội bóng nằm trong nhóm tinh hoa nhất thế giới. Giờ đây, với Kompany trên ghế chỉ đạo, gã khổng lồ nước Đức đang tạo cảm giác họ sẵn sàng trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Đánh bại Leverkusen bằng đội hình dự bị. Điều đáng sợ trong chiến thắng trước Leverkusen là đội hình mà Kompany lựa chọn. Thay vì tung ra các ngôi sao tốt nhất, ông ưu tiên quản lý thể lực cho Harry Kane và những trụ cột khác, đồng thời sử dụng một số cầu thủ dự bị, trong đó có Lennart Karl - tiền vệ tấn công 17 tuổi với cái chân trái tuyệt vời.

Kane, Michael Olise và Luis Diaz chỉ ngồi ngoài theo dõi khi các đồng đội bóp nghẹt hàng thủ Leverkusen. Bayern dẫn 3-0 ngay trong hiệp một và sau đó chủ động giảm nhịp độ.

Tiền đạo Nicolas Jackson mừng bàn thắng, trong trận Bayern hạ Leverkusen ở vòng 9 Bundesliga tối 1/11, trên sân Allianz, Munich, Đức. Ảnh: FCB

Leverkusen, đội vừa sa thải Erik ten Hag chỉ sau vài tuần đầu mùa, vẫn đang trong quá trình tái thiết sau khi chia tay Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Granit Xhaka. Tuy nhiên, cách họ bị Bayern áp đảo vẫn khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng. Với chiến thắng này, Bayern đã lần lượt đánh bại cả ba đối thủ lớn nhất ở Đức. RB Leipzig và Dortmund là hai đội còn lại.

Khoảng cách với đội nhì bảng RB Leipzig chỉ là 5 điểm, nhưng Kompany có thể bắt đầu hướng sự tập trung nhiều hơn vào Champions League. Việc được nghỉ ngơi cuối tuần giúp các trụ cột hồi phục, đặc biệt quan trọng khi Bayern không có đội hình quá dày. Họ có thể tự tin hành quân đến sân của PSG hôm nay với hy vọng đánh bại gã khổng lồ Pháp. Sau trận thắng Chelsea 3-1 hồi giữa tháng 9, đây sẽ lại là bài kiểm tra lớn cho Kompany và các học trò.

Dấu ấn Guardiola. Kompany là một huyền thoại của Man City và từng thi đấu ba mùa dưới trướng HLV Pep Guardiola. Ảnh hưởng của ông thầy thể hiện rõ trong cách Kompany xây dựng lối chơi. Bayern của HLV người Bỉ coi trọng việc kiểm soát bóng, di chuyển vị trí linh hoạt và tổ chức tấn công theo cấu trúc. Việc hoán đổi vị trí giữa các khu vực khiến đối thủ rất khó bịt kín khoảng trống trước cấm địa.

HLV Kompany (phải) chỉ đạo Kimmich sau một trận đấu ở Bundesliga hồi tháng 10/2025. Ảnh: FCB

Dĩ nhiên, điều này không mới với Bayern. Guardiola từng áp dụng triệt để khi đến đây năm 2013. Dù Bayern tiến bộ, ông vẫn không thể giúp đội vào chung kết Champions League. Trong thời gian đó, Guardiola mang về Joshua Kimmich, một trong những tài năng Đức hay nhất lúc bấy giờ.

Kimmich, giờ là trụ cột của Bayern, chia sẻ lý do đội bóng hiện tại thậm chí còn đáng sợ hơn. "Khi tôi đến cách đây 10 năm, chúng tôi có chất lượng cá nhân tuyệt vời, với 23, 24, 25 cầu thủ đẳng cấp thế giới," anh nói hôm thứ Bảy vừa qua. "Nhưng khi nhìn vào cách chúng tôi thi đấu và hạnh phúc cùng nhau, cách mỗi người chạy vì người khác, điều đó thật đặc biệt. Trước đây không như vậy – khi ấy, trong đội có nhiều cái tôi hơn".

Kane - hình mẫu khiêm nhường. Harry Kane, hơn ai hết, là biểu tượng cho tinh thần khiêm tốn bất chấp thành công, thứ mà Kompany muốn xây dựng ở Bayern. Đội trưởng tuyển Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Bundesliga với 22 bàn sau 15 trận trên mọi đấu trường, nhưng anh không hề kiêu ngạo. Cùng với Diaz, Kane là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất giải với 30 lần.

HLV Kompany (phải) bắt tay Kane, sau trận thắng Pafos, trên sân Alphamega, Kolossi, đảo Síp hôm 30/9. Ảnh: Reuters

Hè vừa qua, Bayern từng vướng tin đồn lục đục nội bộ, đặc biệt quanh Max Eberl - người phụ trách chuyển nhượng. Nhưng ngay khi mùa giải bắt đầu và đội thi đấu ổn định dưới sự dẫn dắt điềm tĩnh của Kompany, mọi ồn ào đều lắng xuống.

Bayern có thể sớm mất điểm ở Champions League, có thể ngay trong trận gặp PSG đêm nay. Nhưng Kompany đang dẫn dắt họ đi đúng hướng, với tinh thần đúng đắn. Và đừng quên, "nhạc trưởng" thế hệ mới Jamal Musiala cùng hậu vệ trái Alphonso Davies vẫn còn chấn thương. Họ sẽ trở lại, khiến Bayern thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa.

Vy Anh (theo BBC)