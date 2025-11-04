HLV Enrique nhăm nhe cắt chuỗi 15 trận thắng của Bayern

PhápTheo HLV Luis Enrique, PSG có đủ cơ sở để trở thành đội bóng đầu tiên thắng Bayern Munich từ đầu mùa, khi gặp nhau ở lượt bốn Champions League.

Bayern toàn thắng 15 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa 2024-2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Bundesliga, Ngoại hạng Anh, Ligue 1, La Liga, Serie A), một CLB khởi đầu mùa giải với chuỗi thắng dài như vậy.

Kỷ lục cũ thuộc về AC Milan với 13 trận ở mùa 1992-1993. Xếp sau là Dortmund (2015-2016), Real Madrid (1961-1962 và 1968-1969), Tottenham (1960-1961) với cùng 11 trận.

HLV Luis Enrique (trái) và Vitinha ăn mừng sau trận PSG thắng Inter Milan ở chung kết Champions League trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 31/5/2025. Ảnh: Tribuna

Trong buổi họp báo trước trận tại Parc des Princes, Enrique cho biết ông bị ấn tượng với phong độ của Bayern, nhưng tin rằng PSG đủ khả năng tạo khác biệt nhờ lợi thế sân nhà. "Giành ba hay bốn chiến thắng liên tiếp đã khó, còn 15 thì đúng là phi thường", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Nhưng trận đấu này diễn ra tại Parc des Princes, trước các CĐV của chúng tôi. Bầu không khí ấy luôn đặc biệt, và chúng tôi tự tin có thể cải thiện màn trình diễn để vượt qua sức ép của họ".

PSG đang cùng được 9 điểm tuyệt đối như Bayern, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Enrique muốn PSG giành trọn ba điểm để khẳng định vị thế, đồng thời nắm lợi thế trong cuộc đua top 8 để tránh phải đá play-off như mùa trước. Ông cũng nhắc lại việc PSG từng thắng Bayern 2-0 ở tứ kết FIFA Club World Cup cách đây bốn tháng.

Trong khi đó, tiền vệ Vitinha của PSG cho rằng trận đấu sẽ là thước đo chính xác nhất về vị thế của hai đội ở châu Âu. "Nếu muốn biết ai là đội mạnh nhất, câu trả lời sẽ có vào ngày mai. Tốt hơn hết là để chúng tôi thể hiện trên sân thay vì nói ở đây", cầu thủ người Bồ Đào Nha nói.

Phong độ thăng hoa của Bayern có công lớn của Harry Kane - người đã ghi 24 bàn cho CLB và đội tuyển Anh từ đầu mùa. "Kane là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, những con số của anh ấy trong nhiều năm qua thật phi thường", Vitinha nhận xét. "Anh ấy đã khởi đầu mùa giải tuyệt vời và đạt hiệu suất khó tin. Nhưng Bayern không chỉ có Kane, họ có nhiều cầu thủ giỏi khác".

HLV Vincent Kompany trong buổi họp báo trước trận Bayern gặp PSG ở lượt bốn Champions League ngày 2/11/2025. Ảnh: FC Bayern

Phía đối diện, HLV Vincent Kompany khẳng định Bayern cần màn trình diễn hoàn hảo để giành ba điểm trên đất Pháp. "PSG là nhà vô địch Champions League mùa trước và vẫn là ứng viên hàng đầu mùa này", ông nói. "Nhưng chúng tôi cũng có cơ hội. Ai thắng trận này sẽ tiến thêm một bước lớn để giành vé vào vòng 1/8".

Nhà cầm quân người Bỉ cho rằng việc tập trung quá nhiều vào các cá nhân như Ousmane Dembele - tiền đạo vừa giành Quả Bóng Vàng - sẽ là sai lầm. "PSG rất mạnh về tập thể. Nếu chỉ tập trung vào một cá nhân, bạn sẽ bỏ lỡ cách họ vận hành tập thể", Kompany phân tích. "PSG tấn công và phòng ngự đều có tổ chức, và đó là điều khiến họ trở nên đáng gờm".

Hồng Duy (theo ESPN)