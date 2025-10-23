Kane giúp Bayern toàn thắng 12 trận từ đầu mùa

ĐứcHarry Kane lần đầu ghi bàn 8 trận liên tiếp ở cấp CLB, khi góp một bàn trong trận Bayern thắng Club Brugge 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League.

Bayern là CLB duy nhất ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn giữ mạch toàn thắng trên mọi đấu trường, với 11 trận. Gặp Club Brugge tại Allianz Arena hôm 22/10 là cơ hội không thể tốt hơn để "Hùm xám" phô trương sức mạnh và nối dài mạch thắng.

Lennart Karl (giữa) mừng bàn mở tỷ số trong trận Bayern thắng Club Brugge 3-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 22/10/2025. Ảnh: FC Bayern

Ngay phút 5, Lennart Karl dẫn bóng từ gần giữa sân tới sát vòng cấm rồi sút chéo góc mở tỷ số. Với 17 tuổi 242 ngày, Karl là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern tại Champions League, và cũng là cầu thủ người Đức trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải.

Phút 14, Konrad Laimer thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Harry Kane đệm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Anh ghi bàn thứ 401 trong sự nghiệp và là bàn thứ 45 qua 60 lần ra sân ở Champions League.

Kane ghi bàn trong 10 trận liên tiếp cho CLB lẫn ĐTQG, gồm 8 trận liên tiếp cho Bayern - lần đầu tiên anh đạt thành tích này ở cấp CLB. Kane chạm mốc 20 bàn trên mọi đấu trường mùa này, gồm 12 ở Bundesliga, 5 tại Champions League, 2 ở Cup Quốc gia và 1 tại Siêu Cup Đức.

Harry Kane đệm vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: FC Bayern

Phút 34, Konrad Laimer tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai để Luis Diaz dứt điểm tung nóc lưới đội khách, giúp Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-0. Diaz ghi bàn đầu tiên cho Bayern ở Champions League, và là bàn đầu tiên tại giải từ khi lập hat-trick cho Liverpool trong trận thắng Bayer Leverkusen hồi tháng 11/2024.

Sang hiệp hai, Bayern chủ động giảm nhịp độ và thay dần các trụ cột, nhưng vẫn ghi thêm bàn. Phút 79, từ tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, Nicolas Jackson - tiền đạo vào thay Kane - sút vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-0.

Các cầu thủ Bayern mừng bàn ấn định tỷ số của Nicolas Jackson. Ảnh: FC Bayern

Bayern nối dài kỷ lục không thua lên 36 trận liên tiếp trên sân nhà ở vòng bảng Champions League (thắng 34, hòa 2). Tính cả sân khách, họ cũng chỉ thua 3 trong 50 trận gần nhất (thắng 43, hòa 4).

Đoàn quân dưới trướng Vincent Kompany là một trong năm CLB giành chín điểm tuyệt đối ở vòng bảng Champions League mùa này, bên cạnh PSG, Arsenal, Real Madrid và Inter Milan.

Ngày 25/10, Bayern làm khách của Gladbach ở vòng 8 Bundesliga.

Hồng Duy