Bẫy quảng cáo đất Thảo Điền '2,7 tỷ đồng lô 80 m2 duy nhất'

"Do gia đình cần tiền đi nước ngoài định cư nên cần sang gấp đất nền mặt tiền ở Thảo Điền, quận 2 cũ giá chỉ 2,7 tỷ đồng 80m2".

Thời gian gần đây, khi thị trường bất động sản bắt đầu kém thanh khoản thì chiêu trò "Lừa quảng cáo bất động sản một nơi, dắt khách đi một nẻo" lại rộ lên sau mọt thời gian trầm lắng do "bị lộ".

Điểm bắt đầu của chiêu trò này rất dễ nhận ra bởi các tin rao bán bất động sản giá rẻ bất thường, rẻ kiểu "không thể lơ là bỏ qua khi lỡ lướt qua tin đăng", so với giá thị trường tại các khu vực.

Ví dụ như: "Cần tiền đi định cư nên gia đình tôi sang gấp nền đất mặt tiền Nguyễn Quý Cảnh, Thảo Điền (quận 2 cũ) giá 2,7 tỷ, diện tích 80 m2, sổ hồng riêng, thổ cư 100%", hay "Do làm ăn thua lỗ, cần bán lỗ miếng đất 105m2 thổ cư tại Hoàng Hữu Nam quận 9 giá 2 tỷ".

Nhờ chiêu bài này, nhân viên sales và môi giới thu hút nhà đầu tư đến điểm tập trung, sau đó giới thiệu một dự án mới và đưa đi tham quan.

Đến ngày giờ hẹn, khi đến điểm tập trung sẽ có hơn một nửa khách bỏ về vì phát hiện ra quảng cáo sai sự thật (khi chiêu trò này mới xuất hiện, gần như trên 90% khách đều lên xe, càng ngày lượng khách lên xe càng giảm), nhưng vẫn còn số khách còn lại đã lỡ đến rồi thì thôi cũng lên xe đi cho biết.

Trên chuyến xe và tại dự án, rất nhiều các chiêu trò chim mồi và hiệu ứng đám đông (có khách chốt cọc liên tục, khách mua gần hết lô đẹp), chiết khấu giảm giá chỉ trong ngày duy nhất, rút thăm trúng thưởng, áp lực tâm lý... làm khách dễ rơi vào bẫy nhu cầu.

Nghĩa là tự nhiên xuất hiện "nhu cầu muốn mua" mà chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ, nhưng sau đó về nhà lại không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy. (Ví dụ dễ hình dung giống như khi chúng ta đi siêu thị. Dù chưa có các chiêu trò chim mồi hay áp lực tâm lý này nọ, nhưng dưới hiệu ứng đám đông và việc các loại hàng hóa được bày ra trước mắt, thì thường số hàng mua thực tế luôn cao hơn số mặt hàng dự tính mua ban đầu).

Điểm chết người khi quyết định mua BĐS chưa tìm hiểu trước là "Bị hố mua giá cao hơn nhiều so với giá thực tế". Ví dụ khi xác định từ đầu mua đất ở TP Thủ Đức chúng ta sẽ tìm hiểu nắm sơ giá khu vực, nhưng khi tự nhiên được đưa xuống một vùng đất mới (Long Thành, Bình Dương, Long An) thì gần như hoàn toàn không biết giá thực tế ra sao, mà chỉ biết giá do sales đưa ra.

Điểm mấu chốt khách dễ bị thuyết phục xuống cọc là lý lẽ: Chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá, và nếu về suy nghĩ lại không muốn mua nữa sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền cọc.

Trên thực tế, ngoài số ít khách có quan hệ, hiểu biết pháp luật, có thời gian đi tới đi lui và quyết tâm làm lớn chuyện, còn lại không nhiều khách có thể đòi lại số tiền này".

Trong trường hợp đó là dự án thật, nhà đầu tư vẫn có thể chấp nhận mua dự án nếu sau khi tìm hiểu lại thấy giá hợp lý và pháp lý ổn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nhiều công ty môi giới có chủ đích từ đầu dụ khách hàng mua với giá cao hơn nhiều giá thị trường, hoặc nếu khách đổi ý thì gây khó dễ này nọ và gần như không thể lấy lại tiền cọc.

Để tránh những trường hợp này, nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những dấu hiệu sau:

- BĐS được rao bán có giá rẻ bất thường so với giá thị trường.

- Số điện thoại dùng để đăng tin rao đăng rất nhiều bất động sản giá rẻ bất thường khác.

- Không gửi trước vị trí bất động sản, và các giấy tờ pháp lý (chủ quyền,...) khi được đề nghị.

- Điểm hẹn đi xem bất động sản tập trung rất đông người với các chiếc xe 16-30-45 chỗ (hiện tại do khách mua ngày càng cẩn trọng nên xuất hiện thêm xe taxi 4 chỗ để hai sales kèm hai khách trên xe).

- Những khách đến điểm tập trung đều đọc được các tin rao bất động sản giá rẻ na ná nhau.

- Nhân viên sales hầu hết là các bạn rất trẻ 20-25 tuổi.

- Điểm đến của các chuyến xe là các dự án phân lô đất nền ở tỉnh, cùng hướng đi với các BĐS giá rẻ được rao (Ví dụ BĐS giá rẻ ở Q9 thì xe đi Long Thành, Nhơn Trạch; BĐS giá rẻ ở Hóc Môn, quận 12 thì xe đi Long An, Bình Dương; BĐS giá rẻ ở Thủ Đức thì xe đi Bình Dương, Bình Phước).

- Nhân viên sales luôn thúc giục khách đặt cọc với hai lý lẽ: "Chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá", và "sau khi về, nếu không muốn mua nữa có thể hoàn lại 100% tiền đã đặt cọc".

- Rất nhiều hiệu ứng chim mồi tự biên tự diễn "có khách mua, chốt cọc, gần hết lô đẹp" liên tục.

Lê Quốc Kiên

