Bẫy cát ngăn Oosthuizen vào lịch sử The Open

Sau bogey vì sa bẫy cát hố 7, Louis Oosthuizen chệch choạc rồi lỡ thời cơ đăng quang và vào nhóm ít nhà vô địch từ thế dẫn áp đảo tại major The Open.

71 gậy của Oosthuizen ở vòng cuối The Open 2021

Sự kiện do Royal & Ancient tổ chức từ 1860, vừa xong kỳ đấu thứ 149 vào rạng sáng 19/7, giờ Hà Nội. Từ 1945, The Open ghi nhận chỉ ba golfer độc chiếm đỉnh bảng cả ba vòng rồi đăng quang, gồm Tom Weiskopf (1973), Tiger Woods (2005) và Rory McIlroy (2014). Nếu xét "thoáng" hơn - ở diện "liên tục chia sẻ ngôi đầu", major do Royal & Ancient 76 năm qua thêm Lee Trevino (1971), Gary Player (1974) và Spieth (2017).

Năm nay, Oosthuizen có cơ hội đạt thành tích hiếm tương tự - một mình dẫn từ khi khởi sự đến hết 54 hố với thành tích lần lượt 64-65-69 gậy. Khi xong 36 hố, golfer Nam Phi còn phá kỷ lục 36 hố The Open – 129 gậy, ít hơn một gậy so với mức trần 130 gậy trước đó do Sir Nick Faldo lập ở Muirfield hồi 1992 và Brandt Snedeker tại Royal Lytham & St Annes hồi 2012.

Nhưng ở vòng cuối hôm 18/7, Oosthuizen mất lửa.

Sau bogey hố 4, đấu thủ sinh năm 1982 phải chia sẻ đỉnh bảng với Collin Morikawa - đàn em người Mỹ cùng nhóm. Rồi anh phạm sai lầm đắt giá tại hố 7, par5. Xuống fairway sau cú đầu hố, Oosthuizen muốn lên green bằng gậy sắt dài nhưng vào bẫy cát bên phải khu chốt hố với mục tiêu đang gần đoạn giữa rìa trái.

Bóng vượt bờ bẫy cao trong cú thứ ba nhưng vào đám cỏ rough đối diện. Vị trí đó không thể vào thẳng mục tiêu nên Oosthuizen đành đi đường vòng – đưa bóng lên rìa trước green, sau đó hai putt chốt bogey. Ngược lại, Morikawa birdie hố 7 để độc chiếm ngôi đầu nhờ chiến thuật sắc sảo - đưa bóng lên gần green trong cú thứ hai để từ đó trực diện mục tiêu cho cú thứ ba.

Hố này dễ nhất vòng cuối vì ghi nhận chỉ năm bogey, tính cả Oosthuizen cho cả ngày bế mạc, ít nhất ba eagle – của Spieth, Jon Rahm, và Corey Conners.

Sau bogey thứ hai, Oosthuizen thất thế còn Morikawa thêm hai birdie để dẫn đến ba gậy khi hết nửa đầu trận.

Sang nửa sau sân, Oosthuizen birdie "ải" khó nhất - hố 11, par3.

Oosthuizen suýt ghi điểm ace ở hố 11 vòng cuối The Open Cột cờ hố 11 ngăn Oosthuizen ghi ace.

Dù vậy, anh lại phập phù ba hố tiếp theo, với par-bogey-birdie. Spieth đi trước một hố, gây áp lực lên Morikawa, còn cách một gậy bằng birdie hố 13 lẫn 14. Nhưng khi Spieth vào hố 15, Morikawa thêm birdie thứ tư, qua đó gấp đôi lợi thế. Đến đây, cuộc đua đến bục đăng quang vào thế song mã. Dù vậy, Morikawa duy trì cách biệt hai gậy đến cuối vòng, khi giữ par bốn hố cuối như Oosthuizen và Spieth.

Morikawa ẵm Claret Jug cùng 2,07 triệu USD ở The Open kỳ đấu thứ 149. Spieth về nhì ở điểm -13, lĩnh 1,198 triệu USD. Oosthuizen và Jon Rahm đồng mức thưởng 682.500 USD cho vị trí T3 (điểm -11). Đây là lần thứ ba liên tiếp Oosthuizen cán đích top 3 trong bộ tứ major truyền thống, hai lần trước đều á quân – PGA Championship và US Open.

Oosthuizen không tiếp giới truyền thông khi xong chuyên môn ở The Open 2021. "Điều duy nhất đọng lại trong tôi là khán giả The Open. Chân thành cảm ơn các bạn đã nhiệt liệt ủng hộ tôi những ngày qua. Và tôi chúc mừng Morikawa hôm nay đã thể hiện đẳng cấp cùng tinh thần can trường. Giỏi lắm anh bạn", Oosthuizen nhắn nhủ qua Twitter.

Oosthuizen rất thất vọng với kết quả vòng cuối The Open. Ảnh: AP

"Hố 7 chắc chắn là bước ngoặt. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra với anh ấy trong pha thoát bẫy cát. Bóng ở vị trí khó hay gì đấy nhưng khoảnh khắc ấy giúp tôi dẫn hai gậy rồi đưa cuộc cạnh tranh vào cục diện mới", Morikawa nói trên Golf Channel về tình huống sập bunker của Oosthuizen ở chốt dễ nhất trong ngày cuối.

Quốc Huy