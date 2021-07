McIlroy ném gậy ở The Open

Ức chế vì hai bogey qua ba hố và hỏng cú đầu hố 14, McIlroy ném gậy xuống fairway theo kiểu phóng dao ở vòng ba The Open hôm 17/7.

Hai vòng đầu giải, McIlroy đều 70 gậy trên Royal St. George’s par70 và cách đỉnh bảng đến 11 gậy. Sang ngày thứ ba, McIlroy khởi sắc trong hành trình cải thiện vị trí - ghi năm birdie và một bogey và đạt điểm vòng -4 khi chín hố. Sang nửa sau sân, golfer Bắc Ireland với bốn major mất lửa đột ngột. Anh vất vả giữ par hố 10, bogey hố 11 vì trước đó lạc bẫy cát và hỏng cú gạt cách 1,2 mét, sau đó par rồi lại bogey.

Vào hố 14 par5, McIlroy phát bằng gậy sắt số 2. Sau khi ra tay, anh từ tâm trạng chán chường thành "bốc hoả". Khi bóng hướng về khu rough từ cỏ đuôi trâu ngập đến nửa ống chân, McIlroy vẫn tay trái vẫn cầm gậy ra hiệu "bóng lạc" cho khán giả. Sau một lần phát tín hiệu, anh đưa gậy về vai, chĩa cán lên trời như sắp phóng tên lửa Tomahawk rồi lập tức chuyển sang thế phóng dao rồi mím môi ném về hướng fairway.

McIlroy ném gậy ở vòng ba The Open

"Ồ cú đấy không phải ném. Chỉ tung nhẹ thôi", McIlroy phân bua khi được hỏi về chuyện nổi nóng ở hố 14. "Tôi không nổi điên như Tyrrell Hatton hôm trước", McIlroy biện hộ và so phản ứng bản thân với vụ Hatton đạp gãy gậy wedge trên fairway hố 18 trong vòng thứ hai.

McIlroy đã nhiều lần ném gậy, trong đó nổi nhất lần tiễn gậy sắt số 3 xuống hồ khi tranh WGC-Cadillac Championship 2015. Lần này, anh ném về phía trước, như huấn luyện viên lừng danh Butch Harmon gần đây hướng dẫn qua Twitter của đấu thủ LPGA Tour Danielle Kang. Trong đó, Harmon nhấn mạnh "Đừng ném gậy về phía sau hoặc sang một bên về sau đó bạn phải đi nhặt nó về. Hãy luôn ném ngay hướng mình đi tới".

Hôm qua, McIlroy phát hỏng nhưng về sau giữ par hố 14. Từ đó đến cuối sân, anh thêm một bogey rồi chốt vòng 69 gậy, đứng T41 với điểm -1 sau 54 hố. Lúc này, anh hết cửa tranh ngôi vô địch do kém Louis Oosthuizen ở đỉnh bảng đến 11 gậy. Và như thế, McIlroy phải chờ đến tháng 4/2022 mới có cơ hội kết thúc cơn khát major từ 2014, sau khi ẵm PGA Championship rồi The Open. Với hai danh hiệu này, McIlroy đoạt tổng cộng bốn major, nhưng chưa thể đạt mốc grand slam do thiếu Masters.

Quốc Huy