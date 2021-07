Oosthuizen trước mốc lịch sử The Open

Với điểm -12 sau 54 hố, Louis Oosthuizen đang có cơ hội thuộc số ít nhà vô địch từ thế dẫn áp đảo tại major The Open.

Oosthuizen đánh bóng trên green hố 7 vòng ba The Open trên sân Royal St George's, Sandwich, Anh hôm 17/7. Ảnh: AP

Từ 1945, The Open ghi nhận chỉ ba golfer độc chiếm đỉnh bảng cả ba vòng đầu rồi đăng quang ,gồm Tom Weiskopf (1973), Tiger Woods (2005) và Rory McIlroy (2014). Nếu xét "thoáng" hơn - ở diện "liên tục chia sẻ ngôi đầu", major do Royal & Ancient 76 năm qua thêm Lee Trevino (1971), Gary Player (1974) và Spieth (2017).

Năm nay, Oosthuizen một mình dẫn suốt ba vòng đầu với thành tích lần lượt 64-65-69 gậy trên sân Royal St. George’s par 70 ở Sandwich, Anh. Khi chốt trận thứ hai ở ngôi đầu, golfer Nam Phi sinh năm 1982 đồng thời phá kỷ lục 36 hố The Open – 129 gậy, ít hơn một gậy so với mức trần 130 gậy trước đó do Sir Nick Faldo lập ở Muirfield hồi 1992 và Brandt Snedeker tại Royal Lytham & St Annes hồi 2012.

Sau hai vòng kỳ này, ngay sau Oosthuizen với điểm -11, là hai đấu thủ Mỹ - Collin Morikawa cách hai gậy, và Jordan Spieth cách ba gậy.

Hôm qua, Oosthuizen ghi ba birdie và hai bogey. Anh lên green theo chuẩn 11 hố, phát trúng 10 trong 14 fairway vốn hẹp với rough hai bên từ cỏ đuôi trâu tự nhiên ngập ít nhất nửa ống chân.

Oosthuizen đang có cơ hội lớn để gia nhập nhóm không nhiều golfer dẫn dầu suốt ba vòng rồi lên ngôi ở vòng cuối The Open. Ảnh: R&A

Dù Oosthuizen chốt trận áp chót ở điểm -1, trật tự top 3 không đổi so với lúc đầu vòng. Nhưng lúc này, Morikawa lên điểm giải -11, cách Oosthuizen một gậy trong khi Spieth đạt -9.

"Giữ đỉnh bảng thật vui, nhưng chặng tới tôi phải đánh tốt hơn, tận tâm lẫn sức xem tôi có thể nâng Claret Jug lần nữa hay không. Về nhì chẳng hay tí nào", Oosthuizen nói trước khi ra về dưỡng sức cho ngày hạ màn The Open 2021.

Oosthuizen vô địch The Open hồi 2010 trên sân Old thuộc CLB golf St. Andrews vốn được giới chuyên môn vinh danh "Cái nôi của golf thế giới". Sau thắng lợi đột phá này, Oosthuizen thêm sáu lần về nhì ở các sự kiện thuộc bộ tứ major truyền thống theo trật tự thường niên gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Trong năm 2021, anh đã hai lần về nhì ở major - sau Phil Mickelson ở PGA Championship hồi tháng Năm, và Jon Rahm tại US Open vào tháng Sáu. Ngoài The Open danh giá, Oosthuizen còn tám danh hiệu European Tour sau 19 năm chuyên nghiệp.

Quốc Huy