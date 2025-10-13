Bao Phương Vinh tiếc nuối khi nhận HC đồng World Cup Billiards

BỉCơ thủ Bao Phương Vinh tiếc khi chỉ giành HC đồng nhưng cũng tự hào khi lập kỷ lục ở World Cup billiards 3C chặng Antwerp.

Tối 12/10, Phương Vinh vào đấu bán kết với cơ thủ kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun. Tayfun từng ba lần vô địch World Cup billiards và một lần vô địch thế giới (World Championship). Còn Phương Vinh mới vô địch World Championship 2023, nhưng chưa từng đăng quang ở World Cup billiards. Anh khát khao một lần đứng trên bục cao nhất của World Cup nhưng đã vỡ mộng.

Bao Phương Vinh (phải) thua Tasdemir Tayfun ở bán kết World Cup billiards 3C chặng Antwerp, tối 12/10 tại Bỉ. Ảnh: World Cup billiards

Phương Vinh khởi đầu không tốt và luôn đối phương dẫn điểm, dù có lúc nỗ lực rút ngắn cách biệt còn 7-9. Sau đó, hai cơ thủ liên tục thi triển những đường cơ ghi điểm sít sao, nhưng bước ngoặt xảy ra ở lượt cơ thứ 10, khi cơ thủ Việt Nam hỏng thế bi đơn giản, trao cơ hội cho Tayfun. Cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ lập tức trừng phạt Phương Vinh, tung đường cơ 18 điểm, tạo cách biệt 32-13, đưa trận đấu vào giờ giải lao.

Trở lại bàn, Phương Vinh nỗ lực rút ngắn cách biệt. Dù vậy, những nỗ lực của tay cơ người Bình Dương là quá muộn khi Tayfun không mắc sai lầm nào, tích lũy điểm số đều đặn, để thắng chung cuộc 50-40 sau 26 lượt cơ.

Kết quả này khiến Phương Vinh phải chấp nhận dừng bước với tấm HC đồng cùng phần thưởng 6.000 euro. "HC đồng cũng là mục tiêu của bất kì cơ thủ nào tham gia giải đấu. Dù tôi có hơi tiếc nuối, đó là tất cả những gì tôi đang có thể làm ở thời điểm diễn ra trận đấu. Tôi trân quý những kinh nghiệm và kiến thức mới qua mỗi chuyến đi", cơ thủ 30 tuổi viết trên trang cá nhân.

Chưa thể lên ngôi vô địch, nhưng Phương Vinh cũng để lại dấu ấn khó quên khi lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup. Tại vòng loại, anh thắng 40-5 qua 4 lượt cơ trước David Pennor tối 9/10. Qua đó lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C với thông số 10 điểm mỗi lượt cơ (AVG). Kỷ lục cũ là 8 điểm/lượt, ghi 40 điểm qua 5 lượt, được thiết lập bởi số một thế giới hiện tại Dick Jaspers.

"Tôi đã có một kỳ World Cup quá nhiều cảm xúc. Vui buồn lẫn lộn, một giải đấu có quá nhiều kỷ niệm tại Bỉ. Trong đó, kỷ lục về điểm số sẽ còn được nhớ mãi", anh viết tiếp.

Bao Phương Vinh có một kỳ World Cup billiards 3C chặng Antwerp đáng nhớ với kỷ lục về hiệu suất ghi điểm. Ảnh: World Cup billiards

World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Nhà vô địch là Martin Horn (Đức) sau chiến thắng 50-36, 21 lượt cơ trước Tayfun. Glenn Hofman (Hà Lan) cùng Phương Vinh đồng hạng ba.

Sau chặng Antwerp, đã có xáo trộn trên bảng xếp hạng thế giới. Siêu sao người Hà Lan Dick Jaspers vẫn giữ ngôi số một với tổng điểm là 420 điểm. Tuy nhiên, do thất bại ở tứ kết, cơ thủ số hai Trần Quyết Chiến rơi xuống số ba 322 điểm. Cho Myung Woo (Hàn Quốc) với 366 điểm lên số hai.

Bao Phương Vinh nhảy vọt 4 bậc, lên số 12. Trần Thanh Lực tụt một bậc xuống số 7 với 269 điểm còn Chiêm Hồng Thái vào tứ kết nên tăng một bậc lên số 18 thế giới. Nhà tân vô địch Martin Horn từ số 14 lên số 9 với 244 điểm.

Các cơ thủ hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục ở lại Bỉ để thi đấu ở World Championship cũng tại Antwerptừ ngày 14 đến 18/10.

Đức Đồng