Quyết Chiến, Phương Vinh thẳng tiến ở World Cup Billiards

BỉBa tay cơ Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái thi đấu ổn định để vào vòng 16 World Cup billiards 3C chặng Antwerp.

Trong hai ngày 10 và 11/10, 32 tay cơ hay nhất thi vòng chính thức. 8 bảng đấu đồng loạt đánh ba lượt, chọn hai người hay nhất mỗi bảng vào vòng knock-out.

Ở bảng C, cơ thủ số một Việt Nam, số hai thế giới Trần Quyết Chiến ra quân suôn sẻ bằng chiến thắng 40-22 trước đồng hương Nguyễn Trần Thanh Tự sau 29 lượt. Tiếp đó, anh thắng Roland Forthomme (Bỉ) 40-37 sau 28 lượt. Nhưng ở lượt cuối, Quyết Chiến thua Martin Horn (Đức) 29-40/16.

Kết quả này khiến cơ thủ Việt Nam đứng nhì bảng C sau Horn. Còn Thanh Tự bị loại.

Bao Phương Vinh thi đấu tại World Cup Billiards 3C chặng Antwerp. Ảnh: World Cup Billiards

Tân kỷ lục gia Bao Phương Vinh ở bảng F cũng thắng đồng hương đàn anh Trần Thanh Lực 40-17 sau 22 lượt cơ ở trận ra quân. Tiếp đà hưng phấn, anh thắng tiếp Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) 40-31/31. Dù vậy, lượt cuối, Phương Vinh thua Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) 34-40/27.

Do đó, Phương Vinh để mất vị trí đầu bảng F vào tay Legazpi. Cơ thủ số 5 thế giới Trần Thanh Lực thi đấu không thành công khi thắng một, thua hai, đứng cuối bảng, bị loại.

Tại bảng G, Chiêm Hồng Thái mở đầu bằng trận thua sát nút 39-40/22 trước Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Nhưng sau đó, cơ thủ Việt Nam lần lượt hạ Gonzalez (Colombia) 40-30/31 và Jeremy Bury (Pháp) 40-37/18. Anh đoạt vé đi tiếp với tư cách nhì bảng, sau Tasdemir.

Sau vòng bảng, nhiều cơ thủ hàng đầu bị loại, trong đó có cả số 1 thế giới Dick Jasper, số 3 thế giới Addy Merckx, số 8 Heo Jung Han.

World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Bỉ vốn có truyền thống mạnh ở môn billiards, đặc biệt là carom 3 băng, với bốn lần vô địch thế giới nội dung đồng đội.

Lịch đấu của các cơ thủ Việt Nam hôm nay 11/10, theo giờ Hà Nội

-17h: Bao Phương Vinh - Salman (Thổ Nhĩ Kỳ)

-17h: Chiêm Hồng Thái - Legapzi (Tây Ban Nha)

-19h30: Trần Quyết Chiến - Martin Horn (Đức).

Đức Đồng