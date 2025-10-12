Bao Phương Vinh vào bán kết World Cup Billiards

BỉTiếp tục phong độ thăng hoa, cơ thủ Việt Nam Bao Phương Vinh ghi tên vào bán kết World Cup billiards 3C chặng Antwerp.

Trong ngày 11/10, Phương Vinh trải qua hai trận đấu. Buổi chiều ở vòng 1/16 gặp Salman (Thổ Nhĩ Kỳ), anh khởi đầu không tốt, liên tục bị dẫn trước với cách biệt lớn. Nhưng đến mốc 24-14, anh đi cơ 7 điểm, rút ngắn xuống 21-24. Sau đó cơ thủ Việt Nam đi đường cơ 4 điểm, dẫn ngược 25-24 trước khi vào giờ giải lao.

Sau giờ nghỉ, Salman vùng lên rồi tái lập thế dẫn ngược 31-25. Nhưng lúc này Phương Vinh đã "nóng máy", ghi liền các đường cơ 9, 3, 4, 6 và 3 điểm để thắng 50-36 sau 21 lượt cơ, đạt hiệu suất ghi điểm 2.381.

Cơ thủ Bao Phương Vinh thể hiện phong độ cao để vào bán kết World Cup billiards 3C chặng Antwerp, Bỉ 2025. Ảnh: World Cup billiards

Tại tứ kết tối cùng ngày, Phương Vinh gặp Sameh Sidhom của Ai Cập, số 7 thế giới. Cơ thủ Việt Nam vẫn giữ vững phong độ, với các pha tính toán kỹ lưỡng rồi tung các đường cơ chính xác. Anh dẫn 10-2, 17-7 rồi 27-9, 35-13. Trong khi Phương Vinh đường cơ nào cũng tích lũy thêm điểm, Sidhom rơi vào trạng thái không ổn định, hụt nhiều hình bi dễ. Tận dụng thời cơ, cơ thủ Việt Nam vượt lên thắng 50-27 sau 25 lượt cơ, đạt hiệu suất 2.0 điểm.

Trong khi đàn em giữ phong độ cao, Trần Quyết Chiến thi đấu thiếu may mắn. Ở vòng 1/16, cơ thủ số một Việt Nam luôn bị Martin Horn (Đức) dẫn trước, có thời điểm cách biệt hơn 10 điểm. Sau đó, Quyết Chiến nỗ lực để rút ngắn điểm số xuống còn 32-34 thì bất ngờ nhà thi đấu tại Antwerp mất điện.

Sự cố làm gián đoạn trận đấu nhiều giờ làm cho các tay cơ mất nhịp và giảm đà hưng phấn. Sau khi trở lại, Chiến mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn, còn Horn vẫn tỉnh táo, tích luỹ điểm số qua từng đường cơ mềm mại để thắng 50-45 sau 27 lượt cơ, đạt hiệu suất thấp 1,852 điểm.

Cơ thủ còn lại của Việt Nam là Chiêm Hồng Thái không thể tạo bất ngờ khi gác cơ trước Legapzi (Tây Ban Nha) với tỷ số 36-50.

World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Bỉ vốn có truyền thống mạnh ở môn billiards, đặc biệt là carom 3 băng, với bốn lần vô địch thế giới nội dung đồng đội.

Lịch đấu bán kết hôm nay 12/10, theo giờ Hà Nội

17h: Bao Phương Vinh - Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đức Đồng