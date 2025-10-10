Bao Phương Vinh lập kỷ lục ở World Cup Billiards

BỉChiến thắng 40-5 trước cơ thủ Thụy Điển David Pennor sau bốn lượt cơ tối 9/10, cơ thủ Bao Phương Vinh lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C.

Trong trận mở màn bảng A vòng loại cuối World Cup chặng Antwerp, Phương Vinh mở màn với đường cơ ghi ba điểm. Đến lượt cơ thứ hai, anh ghi liền 25 điểm. Lượt thứ ba, anh có hai điểm và lượt thứ tư, tay cơ sinh năm 1995 tung ra tiếp một đường cơ ghi 10 điểm. Qua đó, Phương Vinh kết thúc trận đấu với chiến thắng 40-5 chỉ sau 4 lượt cơ tại World Cup, đạt hiệu suất kỷ lục 10 điểm mỗi lượt cơ (AVG).

Sau chiến thắng, Phương Vinh giơ cao cơ mừng trong những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả Bỉ cũng như các tay cơ, trọng tài ở 7 bàn còn lại trong nhà thi đấu. Bại tướng Pennor cũng ôm tay cơ Việt Nam để chúc mừng kỷ lục gia mới.

"Hiệu suất 10 điểm mỗi lượt cơ mà tôi ghi được chính là kỷ lục mới tại đấu trường World Cup. Kỷ lục cũ trước đó là 8 điểm/lượt cơ - ghi 40 điểm qua 5 lượt cơ -được lập bởi siêu sao số một thế giới hiện tại Dick Jaspers", Phương Vinh chia sẻ với VnExpress sau khi lập kỷ lục.

Khoảnh khắc Bao Phương Vinh mừng chiến thắng và lập kỷ lục AVG ở World Cup Antwerp tối 9/10. Ảnh chụp màn hình

Dù lập kỷ lục về hiệu suất, Phương Vinh chưa thể phá kỷ lục series nhiều điểm nhất của billiards 3C. Kỷ lục này là 28 điểm hiện thuộc về bốn cơ thủ Junichi Komori (lập năm 1993), Raymond Ceulemans (1998), Roland Forthomme (2012) và Frederic Caudron (2013). Đây là kỷ lục được lập trong những trận đấu chính thức được Guinness công nhận.

Khi series của Phương Vinh lên đến 25 điểm, các bàn thi đấu còn lại đều hướng về cổ vũ và chờ đợi anh phá kỷ lục. Nếu xô đổ kỷ lục 28 điểm, Phương Vinh sẽ được thưởng 29.000 USD. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra khi cơ thủ Việt Nam hụt ở hình bi đẹp trong tiếng thở dài tiếc nuối.

Dù vậy, Phương Vinh vẫn rất vui vì đã lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup. Anh còn hài lòng vì đã thắng cách biệt lớn để lấy lại vị trí dẫn đầu bảng sau khi hòa ở với tay cơ Tây Ban Nha Joseba Escribano ở lượt ra quân.

"Tôi chọn chiến thuật đề-pa nhưng nhường cho đối thủ đánh trước để mình lấy cú đề-pa hậu", Phương Vinh cho hay. "Tôi xác định bản thân cố gắng tốt nhất có thể. Nhưng tôi càng đánh càng ra hình bi thuận và cứ tập trung đánh chứ không để ý điểm số. Chỉ khi lên đến điểm thứ 25, tôi mới bắt đầu để ý về kỷ lục series. Lúc đó, tôi mới lúng túng và hụt ở hình bi dễ. Nếu cú chạm không quá mỏng, số điểm có thể còn cao hơn".

Bao Phương Vinh lập kỷ lục World Cup Billiards Đường cơ đi 25 điểm và trận đấu lập kỷ lục World Cup của Bao Phương Vinh.

Với trận thắng đậm này, Phương Vinh vào vòng 32 với vị trí nhất bảng A. "Mục tiêu trong đầu của tôi khi vào trận chỉ là qua vòng bảng, sợ thua, sợ bị loại. Do đó, thành tích này sẽ giúp tôi tự tin hơn khi đánh các vòng sau cũng như giải World Championship tới đây", anh nói thêm.

World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Bỉ vốn có truyền thống mạnh ở môn billiards, đặc biệt là carom 3 băng, với bốn lần vô địch thế giới nội dung đồng đội.

Việt Nam có 5 đại diện vào vòng loại thứ tư, cũng là vòng loại cuối cùng, là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Văn Trí và Đào Văn Ly. Bên cạnh Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, ở bảng B, cũng giành vé vào vòng chính (vòng 32).

Ở vòng chính, Việt Nam còn có thêm Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực - hai tay cơ thứ bậc cao trên bảng xếp hạng thế giới, nên được đặc cách xuất hiện từ vòng này. Hai anh sẽ ra quân hôm nay 10/10.

Đức Đồng