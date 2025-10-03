Bão Matmo có thể gây mưa lớn cho Bắc Bộ

Chiều 3/10, bão Matmo vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, dự báo vào vịnh Bắc Bộ sáng 5/10, gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 17h, tâm bão ở phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 13 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Đến 17h ngày mai, bão ở bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430 km. Do được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển ấm, bão tăng hai cấp lên 12, giật cấp 15, giữ hướng và tốc độ.

Đến 17h ngày 5/10, bão trên vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đến 17h ngày 6/10 khi ở vùng núi phía Bắc thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đài Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 90 km/h, khi vào khu vực giữa Lôi Châu và Hải Nam sẽ tăng lên 126 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão đạt cực đại 155 km/h trước khi đi qua đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ. Cả hai đài cho rằng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biên giới Việt - Trung.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ 8 đến 11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m. Từ sáng 4/10, bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Hai kịch bản di chuyển của bão Matmo

Chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định khi vào Biển Đông, bão sẽ gặp điều kiện thuận lợi để tăng cấp như mặt nước biển ấm khoảng 29 độ C; độ đứt gió tại phía bắc Biển Đông nơi vùng tâm bão di chuyển vào không lớn, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới - hình thế quyết định tốc độ và hướng di chuyển của bão - lấn mạnh về phía tây khiến bão có xu hướng mạnh lên và đi nhanh, trung bình 25-30 km/h. Bão có thể đạt cực đại cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía đông bán đảo Lôi Châu vào chiều tối mai.

Từ khi bão vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này có hai kịch bản di chuyển của bão.

Thứ nhất, với xác suất 70-75%, tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía đông, bão Matmo sẽ lệch bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của Ragasa). Khi đến phía bắc của tỉnh Quảng Ninh, bão sẽ suy giảm đi 2-4 cấp so với lúc cực đại, còn cấp 8-9.

"Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 8-9. Bắc Bộ mưa to, trọng tâm là trung du và vùng núi", ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nói.

Kịch bản thứ hai cực đoan hơn, xác suất 25-30%, khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể, bão chủ yếu trên biển, suy yếu ít hơn kịch bản một. Cường độ bão khi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn, ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía nam Quảng Ninh - Ninh Bình, mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Cơ quan khí tượng nhận định bão sẽ gây mưa lớn ngày 5-7/10. Trong đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm. Do mưa nên ngày 6-9/10, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ với đỉnh phổ biến trên báo động hai đến trên báo động ba.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục đi sâu vào đất liền Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Bualoi đã làm 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương, 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái. Hơn 8.800 cột điện bị quật đổ làm 2,7 triệu khách hàng mất điện. Tổng thiệt hại kinh tế đến hôm nay là 15.860 tỷ đồng. Do sức phá hủy lớn của Bualoi, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang tham vấn các tổ chức liên quan để đề xuất bỏ tên bão.

Gia Chính