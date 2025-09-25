Bão Ragasa giảm còn cấp 9, trưa nay sẽ đổ bộ Quảng Ninh

Bão Ragasa dự báo gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 cho vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng; Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An mưa lớn trong hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11. Cơ quan khí tượng đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 ở đặc khu Bạch Long Vĩ.

Hôm nay, bão theo hướng tây với tốc độ 20 km/h, đến chiều thì đi vào khu vực Móng Cái rồi suy yếu dần. Đến 16h, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Đến 4h ngày mai, vùng áp thấp suy yếu ở Tây Bắc Bộ.

Dự báo hướng đi, vùng ảnh hưởng của bão Ragasa. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết sức gió mạnh nhất của bão hiện khoảng 90 km/h, những giờ tới tâm bão chỉ đi trên đất liền nên cường độ giảm nhanh. Đài Hong Kong thì cho rằng bão sẽ đi xuống biển xong chếch lên phía bắc vào Móng Cái.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3 m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-4 m.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng nay đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Từ nay đến 27/9, các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động hai, ba; sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động một, hai, có sông trên báo động hai.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh vệ tinh bão Ragasa lúc 4h. Ảnh: NCHMF

Ứng phó với bão Ragasa, Chính phủ đã ban hành hai công điện. Tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn trú tránh bão. Trên đất liền, bộ đội, dân quân đang giúp người dân thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa.

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Ngày 23/9, bão càn quét Đài Loan, làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Thống kê ban đầu 15 người chết, 17 người mất tích do lũ.

Hôm qua bão quét qua thành phố ven biển Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 241 km/h, vượt kỷ lục 196 km/h năm 2018 của bão Mangkhut.

Gia Chính