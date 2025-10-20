Bão Fengshen sẽ gây lũ vượt báo động ở miền Trung

Mưa lớn kéo dài 6 ngày do ảnh hưởng của bão Fengshen sẽ khiến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vượt báo động ba, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 20/10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển hướng tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo đến sáng mai, bão còn cách đặc khu Hoàng Sa 180 km, mạnh cấp 11, giật cấp 13; sau đó di chuyển chếch tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 4h ngày 22/10, bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13 và chuyển hướng tây nam với tốc độ 10 km/h. Một ngày sau, bão trên vùng biển Huế đến Quảng Ngãi, sức gió còn cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen. Ảnh: NCHMF

Đài Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Fengshen hiện có sức gió 83 km/h và sẽ đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10 trước khi suy yếu dần khi tiến gần đất liền. Theo Đài Khí tượng Hong Kong, bão sẽ giảm dần cường độ xuống 105 km/h, khi vào vùng biển giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi còn khoảng 75 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-11, giật cấp 13, sóng cao 3-7 m; tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định dù bão còn xa và chưa có dự báo cụ thể về lượng mưa, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình sẽ gây ra một đợt mưa lớn kéo dài khoảng 6 ngày, từ 22 đến 27/10, trên khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động ba và vượt báo động ba cùng với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tối 19/10 đã ra công điện gửi các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng yêu cầu theo dõi chặt diễn biến bão, thông báo kịp thời cho tàu thuyền biết khu vực di chuyển để chủ động phòng tránh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ - cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với địa phương triển khai phương án ứng phó bão.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm khoảng ba cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, khu vực này đã ghi nhận 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gia Chính