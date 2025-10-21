Bão Fengshen đổi hướng và suy yếu khi vào Trung Trung Bộ

Do tương tác với không khí lạnh, hôm nay bão chếch dần xuống phía nam, duy trì cường độ cấp 10, sau đó suy giảm nhanh khi vào Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200 km về phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12 và đang theo hướng tây với tốc độ 20 km/h.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi sang hướng tây tây nam, đi chậm còn 10-15 km/h do tương tác với không khí lạnh. Đến 4h ngày mai, tâm bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Do khối không khí lạnh xâm nhập sâu vào tâm bão, Fengshen sau đó giảm cường độ. Đến 4h ngày 23/10, khi ở trên vùng biển ven bờ Huế - Quảng Ngãi, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8, đi hướng tây nam với tốc độ 10 km/h rồi vào bờ.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen sáng 22/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 72 km/h, từ nay đến mai sẽ tăng lên đạt cực đại 108 km/h, cấp 11, rồi suy yếu nhanh trước khi vào bờ biển Trung Trung Bộ. Đài Hong Kong cho rằng áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Đà Nẵng.

Ảnh hưởng của bão, bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-7 m. Vùng biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi (gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, từ sáng mai tăng lên cấp 7-8 giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Hoàn lưu bão, không khí lạnh, nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình sẽ gây mưa rất lớn ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi từ đêm 22/10 đến 26/10. Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm.

Nam Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng mưa 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ vượt báo động ba trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt Hà Tĩnh - Đăk Lăk, khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống với tinh thần chủ động cao nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan, phải lường trước các tình huống xấu để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Các địa phương ven biển được yêu cầu rà soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn tránh trú an toàn; đồng thời chủ động sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, vận hành hiệu quả hệ thống thủy điện, thủy lợi.

Các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Quốc phòng và Công an được giao phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu, cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra.

"Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, không để bị động, bất ngờ trước bão lũ", Thủ tướng chỉ đạo.

Gia Chính