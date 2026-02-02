'Bão bom' càn quét miền đông nước Mỹ

Giới chức Mỹ cuối tuần qua phát cảnh báo rét cực đoan và khuyến cáo về thời tiết lạnh giá bất thường với khoảng 150 triệu người ở các bang miền đông.
Đây là hệ quả của một cơn bão mạnh, đã tăng cường thành hiện tượng "bão bom" ngoài khơi bờ biển bang Bắc Carolina trước khi tràn vào và gây ra điều mà Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) gọi là một "cơn bão lịch sử" của khu vực.
"Bão bom" là thuật ngữ để chỉ những cơn bão diễn biến nhanh, có áp suất không khí giảm sâu trong vòng 24 tiếng, khiến khối khí xung quanh bị hút vào tâm bão với tốc độ điên cuồng, tạo ra những cơn gió giật khủng khiếp.
Bão bom thường hình thành khi khối không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống va chạm với khối không khí nóng ẩm từ đại dương bốc lên, tạo ra sức mạnh "bùng nổ" thường chỉ sau một đêm.
Những người tham gia chuyến đạp xe tưởng niệm Alex Pretti ngày 31/1 tại Columbia, bang Nam Carolina, giữa trời lạnh giá và tuyết rơi dày. Chuyến đạp xe tưởng niệm là một phần ngày hành động toàn cầu, nhằm tưởng nhớ Pretti, nam y tá bị các đặc vụ liên bang bắn chết ở Minneapolis, bang Minnesota hồi giữa tháng 1.
Dự báo cho thấy phần lớn khu vực hai bang Bắc và Nam Carolina sẽ bị tuyết phủ trắng, kèm theo nền nhiệt thấp trái mùa do cơn bão mùa đông.
Bờ Đông nước Mỹ vẫn đang khắc phục hậu quả của trận bão tuyết kèm băng giá lịch sử đã càn quét qua phần lớn các bang chỉ một tuần trước, khiến hơn 100 thiệt mạng ở nhiều bang và đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh mất điện.
Các trường học và trụ sở chính quyền ở Bắc Carolina phải đóng cửa khi "bão bom" tấn công. Mức độ báo động đã bắt đầu gia tăng từ chiều 1/2 và dự kiến còn tiếp diễn.
"Bão bom" khiến tuyết rơi dày hơn 30 cm ở nhiều khu vực ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina và vùng lân cận. Theo ông Peter Mullinax, chuyên gia khí tượng của Trung tâm Dự báo Thời tiết tại College Park, bang Maryland, đây là một trong 5 đợt tuyết rơi lớn nhất từng ghi nhận tại khu vực này.
Thống đốc bang Bắc Carolina Josh Stein cho biết hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông đã được ghi nhận vì đường trơn trượt, khiến ít nhất hai người thiệt mạng cuối tuần qua.
Một xe đầu kéo bị tàu chở hàng đâm tại giao lộ đường Poplar và đại lộ Airline ở Gastonia, phía bắc thành phố Charlotte, ngày 31/1.
Thống đốc Stein cho hay tuyết đã rơi ở toàn bộ 100 hạt của bang Bắc Carolina, phủ trắng các khu vực đô thị lớn và nhiều dải đất nông nghiệp ở nông thôn, phủ kín các dãy núi ở phía tây và bao trùm cả những thị trấn ven biển ở phía đông, cách đó hàng trăm km.
"Đây không phải chuyện đùa. Vì sự an toàn của chính bạn và của những người đang dọn dẹp đường phố, xin hãy ở nhà nếu có thể", ông Stein nói.
Khu Outer Banks của Bắc Carolina là nơi hứng chịu tác động nghiêm trọng nhất từ cơn bão. Một số đoạn của Cao tốc 12, tuyến huyết mạch chạy xuyên Outer Banks, vẫn bị phong tỏa do nước đọng, băng và nước ngập tràn qua mặt đường.
Sở Giao thông Bắc Carolina cho biết sóng biển đã phá vỡ các bờ kè, khiến con đường ở một số vị trí gần như không còn nhận ra, bị cát và nước mặn phủ kín.
Sóng biển đánh sập nhà sàn ven biển tại Bắc Carolina ngày 31/1. Video: Instagram/OnAAdventure
Ảnh hưởng của "bom bão" ở Bờ Đông nước Mỹ từ cuối tuần qua. Đồ họa: Post
Sau khi tràn vào Bắc Carolina, cơn bão tiếp tục ảnh hưởng xuống phía nam, hướng tới Florida, khiến bang vốn ấm áp này ghi nhận mức nhiệt thấp bất thường.
Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida đã ban hành sắc lệnh cho phép cư dân mang kỳ nhông xanh "đóng băng" ngoài đường tới các văn phòng của cơ quan này để chúng "được tiêu hủy một cách nhân đạo hoặc chuyển giao cho các đơn vị được cấp phép để bán động vật sống".
Dù đường sá trơn trượt nguy hiểm và cái lạnh buốt giá, trận tuyết lớn vẫn mang lại những khoảnh khắc vui vẻ của mùa đông. Ở Charlotte, nơi lớp tuyết dày gần 30 cm phủ trắng khu vực đô thị, nhiều người dân sung sướng ngắm nhìn quang cảnh trắng xóa và hòa mình những trò chơi mùa đông.
Một phụ nữ tại Charlotte đứng giữa đường chụp lại hình ảnh tuyết phủ trắng khắp nơi.
Cư dân tại Charlotte dắt chó đi dạo trên vỉa hè tuyết phủ dày vào ngày 1/2, sau khi bão tuyết đổ bộ thành phố lớn nhất bang.
Thanh Danh (Theo AP, AFP, Post, Guardian)