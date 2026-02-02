'Bão bom' càn quét miền đông nước Mỹ

Giới chức Mỹ cuối tuần qua phát cảnh báo rét cực đoan và khuyến cáo về thời tiết lạnh giá bất thường với khoảng 150 triệu người ở các bang miền đông.

Đây là hệ quả của một cơn bão mạnh, đã tăng cường thành hiện tượng "bão bom" ngoài khơi bờ biển bang Bắc Carolina trước khi tràn vào và gây ra điều mà Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) gọi là một "cơn bão lịch sử" của khu vực.

"Bão bom" là thuật ngữ để chỉ những cơn bão diễn biến nhanh, có áp suất không khí giảm sâu trong vòng 24 tiếng, khiến khối khí xung quanh bị hút vào tâm bão với tốc độ điên cuồng, tạo ra những cơn gió giật khủng khiếp.

Bão bom thường hình thành khi khối không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống va chạm với khối không khí nóng ẩm từ đại dương bốc lên, tạo ra sức mạnh "bùng nổ" thường chỉ sau một đêm.