Bão tuyết càn quét miền nam nước Mỹ

Trận bão tuyết mạnh quét qua các bang miền nam nước Mỹ, gây tắc nghẽn giao thông và làm nhiệt độ ở nhiều nơi xuống dưới 0 độ C.

Cơn bão tuyết xảy ra ngày 31/1, khoảng một tuần sau khi trận bão mùa đông quy mô lớn quét qua khu vực rộng lớn ở nước Mỹ khiến hơn 100 người thiệt mạng. Các bang Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee, Kentucky, Virginia và một phần bang Georgia đã phát cảnh báo.

Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận trên lãnh thổ lục địa của Mỹ là -33 độ C ở Davis, bang Tây Virginia. Tuyết rơi dày đặc tại Bắc Carolina và các bang lân cận, buộc giới chức địa phương kêu gọi người dân tránh ra đường và cảnh báo các công trình ven biển đang bị thời tiết đe dọa.

Khu vực Faust ở bang Bắc Carolina ghi nhận tuyết rơi dày khoảng 37 cm, trong khi vùng West Critz thuộc bang Virginia thông báo lượng tuyết dày 32 cm.

Vệ binh Quốc gia Mỹ trên một con đường ở Nashville, bang Tennessee ngày 30/1. Ảnh: AP

Giới chức Bắc Carolina đã ghi nhận khoảng 750 vụ tai nạn ôtô, trong đó có một vụ tàu hỏa di chuyển với tốc độ cao đâm hỏng xe tải mắc kẹt trên đường ray, không ai bị thương.

Gió mạnh và tuyết rơi tại Cape Carteret, thị trấn ven biển phía nam bang Bắc Carolina, khiến Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) phát cảnh báo rằng "hoạt động đi lại rất nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng, đặc biệt khi người dân mắc kẹt trên đường".

Bão tuyết khiến hơn 1.000 chuyến bay tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas ở Bắc Carolina bị hủy. Tại sân bay Atlanta, 600 chuyến bay cũng bị hủy vì thời tiết xấu.

"Một xoáy thuận ven biển đang mạnh lên sẽ tiếp tục làm tuyết rơi ở mức trung bình đến dày, gió mạnh và có thể gây ra bão tuyết cho khu vực Carolina. Luồng không khí lạnh rất mạnh từ Bắc Cực sau cơn bão ven biển sẽ khiến nhiệt độ xuống dưới 0 độ C ở khu vực nam Florida vào sáng 1/2", NWS cho biết.

Trang Power Outage cho biết tính đến ngày 31/1, hơn 200.000 hộ tiêu dùng ở Mỹ vẫn bị mất điện. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Mississippi, Tennessee và Louisiana. Thống đốc Mississippi Tate Reeves cho biết lực lượng công binh đã lắp máy phát điện tại những địa điểm trọng yếu, giới chức địa phương đã mở 79 điểm trú ẩn và sưởi ấm.

Thời tiết lạnh giá buộc NASA hoãn cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu cho tên lửa cao 98 m vào cuối tuần này ở mũi Canaveral, bang Florida. Điều này có thể khiến kế hoạch cho tàu vũ trụ có người lái bay qua Mặt Trăng vào tháng 2 phải lùi lại vài ngày.

