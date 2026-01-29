Những người Mỹ kiệt sức giữa giá lạnh của bão tuyết lịch sử

Bão tuyết càn quét nhiều vùng ở nước Mỹ, khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện giữa giá lạnh kỷ lục, kiệt sức vì phải tìm nơi tránh rét.

Sáng 26/1, Mike Purcell, kỹ sư âm thanh 53 tuổi tại thành phố Nashville, bang Tennessee, thức dậy giữa cảm giác rét buốt, khi nhiệt độ trong phòng chưa tới 7 độ C. Dù đắp tới 4 lớp chăn dày, che chắn thêm cửa sổ, ông vẫn cảm nhận được cái lạnh "cắt da cắt thịt". Hệ thống sưởi trong nhà còn không hoạt động do mất điện từ hôm trước.

"Chúa ơi, lạnh khủng khiếp", ông nói.

Nhận thấy khó có thể chịu đựng cảnh này thêm vài ngày, Purcell quyết định thu dọn quần áo, mang theo ba chú mèo đi tránh rét ở một khách sạn trung tâm thành phố. Dù đã yên vị trong căn phòng ấm áp, ông vẫn canh cánh nỗi lo chưa biết bao giờ có thể trở về nhà.

"Tôi thực sự kiệt sức", Purcell chia sẻ.

Một góc phố ở Nashville, bang Tennessee giữa đợt bão mùa đông hôm 24/1. Ảnh: AP

Thị trưởng Nashville Freddie O'Connell cho biết còn khoảng 175.000 người vẫn sống trong cảnh mất điện. Ông kêu gọi những người bị ảnh hưởng di chuyển tới các trung tâm công cộng để tránh rét, đồng thời thông báo đã kích hoạt đường dây nóng để hỗ trợ người dân.

Không chỉ riêng bang Tennessee, hơn 100.000 người tại bang Mississippi và Louisiana, cùng hàng chục nghìn người ở Texas, Kentucky, Nam Carolina, Georgia và Virginia cũng đang trải qua tình cảnh tương tự.

"Tôi nghĩ không ai trong chúng ta chuẩn bị cho điều đó. Đây thực sự là một thảm họa, giống như vừa có trận lốc xoáy quét qua các con phố vậy", Robyn Tannehill, thị trưởng thành phố Oxford ở bang Mississippi, nói chiều 26/1.

Bão tuyết khiến nhiều cây lớn bị đổ rạp, đè lên nhà cửa, xe cộ và đường dây điện, khiến điện lưới nhiều nơi gián đoạn. "Tôi chỉ biết khóc. Nó sẽ để lại những hậu quả lâu dài cho chúng ta", bà Tannehill nói.

Nhiệt độ thấp kéo dài được coi là một trong những yếu tố gây cản trở nỗ lực khôi phục điện trên cả nước. Các lớp băng dày đè nặng lên đường dây điện, làm gãy cành cây, gây hư hại cơ sở hạ tầng.

Tập đoàn điện lực Tennessee Valley Authority đang khôi phục lưới điện bằng tất cả nguồn lực sẵn có, huy động xe nâng, máy ủi, xe bánh xích chuyên dụng, máy xúc, xe địa hình và các đội cưa máy trên mặt đất, cùng với trực thăng và máy bay không người lái trên không.

"Chúng tôi đang đạt được một số tiến triển, mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại như cây đổ, đường trơn trượt và giá rét", Scott Brooks, người phát ngôn Tập đoàn điện lực Tennessee Valley Authority, cho hay.

Cây đổ chắn ngang đường sau trận bão mùa đông ở Nashville, bang Tennessee ngày 27/1. Ảnh: AP

Các chuyên gia dự báo có khả năng xuất hiện cơn bão khác gần bờ biển phía đông nước Mỹ vào cuối tuần này, khiến nhiều đô thị sẽ hứng chịu thêm những đợt tuyết rơi và băng giá. Nhưng đây có thể được xem là tín hiệu tích cực.

"Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng nhiệt độ thấp hơn thực chất lại khả quan hơn, vì khi đó sẽ xuất hiện mưa tuyết thay cho hiện tượng mưa băng, khi nước rơi xuống và đóng băng lập tức, bám vào đường dây điện. Mức độ ảnh hưởng sẽ thấp hơn đáng kể so với những thiệt hại mà đợt bão băng vừa gây ra", ông Alex Shattuck, Giám đốc Chuyển đổi Lưới điện tại Tập đoàn Energy Systems Integration, cho hay.

Ngọc Anh (Theo Washington Post)