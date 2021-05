Bản sao Titanic thành điểm tham quan ở Tứ Xuyên

Trung QuốcTàu Titanic 'trở về' từ vực sâu sau hơn một thế kỷ dưới dạng bản sao trong một công viên giải trí tại tỉnh Tứ Xuyên.

Bản sao Titanic có kích thước tương tự bản gốc, dài 260 m, được dựng tại trung tâm của một công viên chủ đề tại tỉnh Tứ Xuyên. Mọi thứ từ phòng ăn đến các cabin, thậm chí tay nắm cửa đều dựa theo phong cách của tàu Titanic nguyên bản. Giá cho một đêm nghỉ trên tàu ước tính hơn 2.000 nhân dân tệ (khoảng 300 USD) với "dịch vụ du thuyền 5 sao".

Ngoài ra, công viên cũng tái dựng lại cảng Southampton - nơi nhân vật Jack trong phim bom tấn năm 1997 lên tàu sau khi giành được vé từ một trận cá cược. Xe bus tại công viên sẽ bật bài hát chủ đề của bộ phim, "My heart will go on" do nữ diva Celine Dion thể hiện.

Tình trạng bản sao của Titanic vào ngày 27/4/2021. Ảnh: AFP

Tuy nhiên công trình đang gây ra nhiều tranh cãi. Người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc đặt ra câu hỏi, liệu bản sao này có thu hút khách du lịch khi ngoài đời thực, con tàu gốc đã gặp thảm hoạ. Những người khác lo ngại con tàu sẽ rơi vào "vết xe đổ" giống các dự án khác, như bản sao tàu sân bay Mỹ USS Enterprise trị giá 18 triệu USD, bị bỏ hoang ngay sau khi khai trương.

Quản lý dự án Xu Junnian cho biết: "Điều quan trọng là phải bảo tồn được ký ức về con tàu. Ý nghĩa lớn nhất của dự án phục dựng bản sao này là tiếp nối và kế thừa tinh thần vĩ đại của Titanic".

Công nhân xây dựng đến gần mô hình bản sao Titanic trong công viên ở Tứ Xuyên. Trong lịch sử Titanic là con tàu sang trọng được chủ thầu giới thiệu là "không thể chìm", song nó mãi nằm dưới đáy Đại Tây Dương sau khi va phải một tảng băng trôi. Ảnh: AFP

Nhà đầu tư của dự án, Su Shaojun, được truyền cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh Titanic, bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh và rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Ông Su cho biết, một động cơ hơi nước sẽ hoạt động để giúp khách cảm thấy rằng họ đang thực sự ở giữa đại dương, trong khi công viên giải trí thực tế nằm cách biển hơn 1.000 km.

"Tôi muốn mời Jack, Rose và đạo diễn James Cameron đến dự lễ khánh thành", ông Su chia sẻ. "Để xây dựng bản sao này, ước tính chúng tôi phải mất 6 năm - lâu hơn quá trình xây dựng con tàu gốc. Chúng tôi cần sử dụng 23.000 tấn thép, hơn 100 công nhân và chi phí khoảng một tỷ nhân dân tệ (hơn 155,6 triệu USD)". Ông cũng hy vọng lượng khách đến đây sẽ đạt khoảng 5 triệu lượt mỗi năm, và bản sao của con tàu tồn tại từ 100 hoặc 200 năm.

Trung Nghĩa (Theo Straits Times)