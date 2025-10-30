Bản đồ thông tin cứu hộ người dân Đà Nẵng, Huế

Bản đồ thông tin cứu hộ do nhóm kỹ sư Việt phát triển hiện cập nhật các điểm cần cứu trợ tại Huế, Đà Nẵng.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập nặng, trang thongtincuuho.org đã cập nhật và bổ sung điểm cần trợ giúp tại miền Trung. "Nhóm đang xử lý dữ liệu ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam (cũ)", Từ Tất Huân, lập trình viên phát triển bản đồ cứu hộ, cho hay.

Việc ứng biến này diễn ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài từ đầu tuần, cùng việc các hồ thủy điện xả tràn khiến lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao. Nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế ngập sâu 1-2 m, riêng Nông Sơn có nơi tới 4 m. Đà Nẵng cũng ghi nhận gần 30 xã, phường bị ngập, giao thông chia cắt. Toàn vùng có 14 người thiệt mạng, 8 người mất tích.

Người dùng truy cập bản đồ thông tin cứu hộ để xác định nơi cần trợ giúp. Ảnh: Tuấn Hưng

Bản đồ do ba kỹ sư Từ Tất Huân, Đặng Long và Nguyễn Thị Mai Anh phát triển. Ban đầu, họ xây dựng hệ thống này để hiển thị các điểm ngập, ùn tắc giao thông tại Hà Nội trong đợt bão Bualoi cuối tháng 9. "Khi ấy tôi mắc kẹt giữa dòng xe ngập nước, nghĩ rằng nếu có bản đồ trực quan cập nhật tình hình theo thời gian thực, người đi đường sẽ chủ động hơn", Huân kể.

Tận dụng thời gian ngồi trong xe nhiều giờ, anh viết những dòng mã đầu tiên cho ứng dụng Vntraffic.app, thu thập dữ liệu công khai trên tài khoản mạng xã hội, kết hợp hình ảnh từ camera giao thông để xác định khu vực ngập và ùn tắc.

Sau đó, khi Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng bị ngập nặng, nhóm chuyển hướng dự án, phát triển bản đồ nhằm hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Trong đợt mưa lũ đầu tháng 10 ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hệ thống ghi nhận 4.000 lượt truy cập mỗi ngày.

Huân cho hay hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. AI được sử dụng để thu thập và xử lý các bài đăng, bình luận trên mạng xã hội, xác định vị trí, mức độ và tình hình thực tế, sau đó phân loại dữ liệu để hiển thị lên bản đồ. Nhờ bản đồ, lực lượng cứu hộ nhanh chóng khoanh vùng và xác định "điểm nóng" - nơi có nhiều lời kêu cứu, hoặc "điểm lạnh" - khu vực chưa có thông tin phản hồi, từ đó đưa ra phương án ứng cứu phù hợp và chủ động hơn.

Từ một bản đồ hỗ trợ giao thông, hệ thống hiện trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, được ghi nhận là sáng kiến truyền thông "AI vì cộng đồng", khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ con người trong tình huống khẩn cấp.

Trọng Đạt