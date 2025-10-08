Kỹ sư IT lập bản đồ thông tin cứu hộ vùng bão lũ

Hai kỹ sư trẻ phát triển bản đồ cứu hộ theo thời gian thực, giúp người dân ở Thái Nguyên tìm kiếm sự trợ giúp nhanh hơn trong bão lũ.

Trong bốn tiếng từ 23h ngày 7/10 đến 3h ngày 8/10, lập trình viên Từ Tất Huân và chuyên gia phát triển sản phẩm AI Nguyễn Thị Mai Anh đã hoàn thành website thongtincuuho.org - bản đồ cứu hộ trực tuyến giúp người dân tỉnh Thái Nguyên tiếp cận hỗ trợ nhanh hơn.

Trang web thu thập và hiển thị các điểm cần cứu hộ theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu người dân đăng tải trên mạng xã hội. "Mọi người chỉ cần bình luận ở bất kỳ bài viết nào có liên quan đến cứu hộ trên mạng xã hội, hệ thống sẽ tự động tìm, kéo về, phân loại và hiển thị lên bản đồ", Huân lý giải nguyên lý hoạt động của trang.

Người có nhu cầu trợ giúp để lại thông tin của mình hoặc của người thân đang ở vùng lũ bằng cách bình luận. Hệ thống sẽ quét bình luận trên mạng xã hội, phân loại và hiển thị trên bản đồ. Ảnh: Trọng Đạt

Ý tưởng trên ra đời từ một trải nghiệm tình cờ. Mắc kẹt giữa dòng xe ngập nước trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) trong trận mưa lớn do bão Bualoi gây ra, sẵn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, Huân nảy ra sáng kiến làm bản đồ trực quan hóa tình hình giao thông.

Tận dụng thời gian khi phải ngồi trong xe suốt 5 tiếng vì ngập, anh mở máy tính, bắt đầu viết những dòng mã đầu tiên và phiên bản thử nghiệm của Vntraffic.app ra đời. Ứng dụng thu thập dữ liệu công khai chia sẻ trên mạng xã hội, kết hợp với hình ảnh thu được từ camera giao thông để đánh giá tình hình, từ đó hiển thị các điểm tắc và ngập theo thời gian thực.

"Mỗi lần tắc đường, tôi thường bảo vợ mở radio để cập nhật tình hình giao thông, nhưng nhiều khi thông tin cần nghe thì phát thanh viên đã nói trước đó rồi. Vì vậy, tôi muốn làm một ứng dụng cập nhật nhanh sự kiện giao thông mới nhất", anh kể.

Tối 7/10, nghe tin Thái Nguyên ngập nặng, Huân và Mai Anh bàn cách chuyển đổi ứng dụng giao thông thành bản đồ cứu hộ ngay trong đêm.

Người dùng tra cứu bản đồ thông tin cứu hộ. Ảnh: Trọng Đạt

Từng có kinh nghiệm làm công tác cứu hộ, chuyên gia AI Mai Anh cho biết, dự án hướng tới giúp người dân tham gia hỗ trợ một cách chủ động hơn. "Cứu hộ tại hiện trường không đơn giản với người không có kỹ năng chuyên môn, nên chúng tôi chỉ tập trung vào bước đầu tiên - khoanh vùng chính xác nơi cần trợ giúp", cô chia sẻ.

Chưa đầy một ngày hoạt động, bản đồ thu hút hơn 3.000 người dùng, trong khi ứng dụng vntraffic.app đạt gần 4.000 lượt truy cập mỗi ngày. Huân thừa nhận cả hai sản phẩm đều được thực hiện trong thời gian ngắn, nên chưa thể vận hành trơn tru cũng như xử lý hết nhu cầu của người dân. "Nhóm vẫn đang tập trung xử lý hệ thống, chưa kịp kiểm tra hết các phản hồi", anh nói.

Hai nhà phát triển dự định duy trì song song hai nền tảng. Anh Huân cho biết chi phí máy chủ và sử dụng bản đồ Google khá cao, nhưng "rất may vừa nhận được lời mời hợp tác từ một doanh nghiệp, giúp giảm bớt gánh nặng vận hành", đồng thời nhiều lập trình viên khác cũng chủ động liên hệ để cùng tham gia. Mục tiêu của nhóm là "chuẩn bị sẵn công cụ cần thiết, để hỗ trợ bất kỳ địa phương nào cần trợ giúp".

Trọng Đạt