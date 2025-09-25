Việt Nam muốn lập bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới hỗ trợ Việt Nam lập bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Sáng 25/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang, nhân dịp ông tới thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Tổng giám đốc WIPO Daren Tang, sáng 25/9. Ảnh: Giang Huy

Chia sẻ với đoàn công tác, Bộ trưởng cho biết sau giai đoạn thoát nghèo và trở thành nước thu nhập trung bình, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển thứ ba, thành nước thu nhập cao, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. "Trong giai đoạn này, vai trò của sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam vô cùng quan trọng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông cho hay, trong bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam coi đổi mới sáng tạo là trọng tâm. Quan điểm của Việt Nam là "đổi mới sáng tạo toàn dân, mọi người dân đều khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh dựa trên công nghệ số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Từ định hướng đó, ông đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam xây dựng bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược mà Thủ tướng ban hành hồi tháng 6. Theo Bộ trưởng, đây là bước đi then chốt để Việt Nam làm chủ công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển (R&D) và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (phải) và Tổng giám đốc WIPO Daren Tang. Ảnh: Giang Huy

Ngoài bản đồ sáng chế, Bộ trưởng đề nghị WIPO tư vấn kiến trúc cho nền tảng số về quản lý sở hữu trí tuệ, trên cơ sở nâng cấp phần mềm IPAS mà Cục Sở hữu trí tuệ đang sử dụng, theo hướng "vừa có tính quốc tế, vừa có đặc thù Việt Nam". Khi phần mềm mới phát triển thành công, Việt Nam cam kết sẵn sàng chia sẻ cho các nước khác, thông qua WIPO, để đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại.

Ông cũng đề xuất WIPO hỗ trợ Việt Nam trong việc đo lường tác động của đổi mới sáng tạo tới tăng trưởng kinh tế, coi đây là chìa khóa để khuyến khích các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tăng chi cho R&D. Việt Nam cũng xung phong là nơi thử nghiệm các sáng kiến mới của WIPO về thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng giám đốc WIPO Daren Tang, chúc mừng thứ hạng ấn tượng của Việt Nam trong bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII. Với tốc độ tăng hạng hơn 10 bậc chỉ sau 10 năm, ông cho rằng, Việt Nam là hình mẫu minh chứng cho thấy sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo hoàn toàn có thể thành công ngay cả ở những quốc gia đang phát triển và mới nổi.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Giang Huy

Trước các đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc WIPO cho hay, Việt Nam từ lâu đã là nơi thử nghiệm nhiều sáng kiến mới, như Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo GII cấp tỉnh. "Sáng kiến của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác như Ấn Độ", ông Tang nói và cho biết Cuba, Brazil cũng đang quan tâm đến mô hình này.

Với sáng kiến lập bản đồ sáng chế, ông đánh giá đây là "công cụ mạnh" và tiết lộ WIPO đang phát triển một cộng đồng toàn cầu về lĩnh vực này, kỳ vọng Việt Nam tham gia.

Cũng trong sáng 25/9, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với WIPO, mở ra giai đoạn hợp tác thực chất và cụ thể hơn giữa hai bên.

Trọng Đạt

