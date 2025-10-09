'Bản đồ' giúp doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nhận thức được vị thế

Bản đồ công nghệ số Việt Nam được xây dựng với hai trục Tầm nhìn và Thực thi, giúp doanh nghiệp tự định vị, và khách hàng, nhà đầu tư tra cứu, so sánh.

Tại Lễ vinh danh Top 10 và công bố Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025, tối 9/10, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam Vinasa, cho biết sự ra đời của bản đồ được kỳ vọng trở thành công cụ đánh giá và phân tích chiến lược cho doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

Theo ông, bản đồ được tinh chỉnh phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của Việt Nam. "Hệ thống đánh giá tập trung vào 10 tiêu chí chia làm hai trục: Tầm nhìn và Khả năng Thực thi, là điều cơ bản với mọi doanh nghiệp", ông Khoa nói.

Chủ tịch Vinasa Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Cụ thể, bản đồ sử dụng phương pháp đánh giá Vinasa Techmap, xây dựng dựa theo phương pháp Magic Quadrant của Gartner. Trong đó, trục Tầm nhìn có năm tiêu chí: đổi mới, chiến lược thị trường, hệ sinh thái, bền vững, tương thích. Trục Thực thi bao gồm chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, chiến lược phát triển, thị phần, tài chính.

Việc chấm điểm sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia, sau đó chuẩn hóa theo một khung tham chiếu, xác định các trọng số, từ đó định vị doanh nghiệp trên bản đồ dựa trên tương quan với điểm tối ưu tích cực và tiêu cực của từng trục đánh giá.

Khi hiển thị theo từng bản đồ, các doanh nghiệp sẽ hình thành các nhóm cụ thể, như nhóm Đầu tàu là các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, vừa có tầm nhìn xa vừa có khả năng thực thi tốt; nhóm Thực lực là các doanh nghiệp có năng lực triển khai mạnh, tập trung vào hiệu quả thực tế, hay nhóm Khai phá là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới nhưng khả năng thực thi còn đang phát triển.

Trong năm đầu tiên xây dựng và công bố Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Vinasa cho biết đã có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Bản đồ về nhóm doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp của Vinasa. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, việc đánh giá và công bố này giúp doanh nghiệp tự định vị chính xác vị thế của mình, từ đó xác lập ưu tiên công nghệ và thị trường. Dự án cũng hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư tra cứu, đối sánh và lựa chọn đối tác công nghệ một cách chính xác, giảm thiểu rủi ro; và giúp các cơ quan quản lý nhà nước có bức tranh cung - cầu rõ ràng, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển hiệu quả.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá việc Vinasa công bố bản đồ là hoạt động ý nghĩa. "Việc này giúp các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam xác định được rõ vị thế của mình trên bản đồ, mang lại bức tranh toàn cảnh về năng lực của ngành công nghệ số Việt Nam", ông nói.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Theo Thứ trưởng Phương, Việt Nam xác định nền tảng phát triển đất nước là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong khi đó, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân cũng được nhìn nhận có vai trò thiết yếu.

"Hai yếu tố này đang hội tụ tại đây. Doanh nghiệp công nghệ số đang là trọng tâm, rất được quan tâm", Thứ trưởng nói trước gần 100 doanh nghiệp công nghệ số có mặt tại sự kiện.

Nhắc đến việc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình ban hành hơn 10 luật trong chưa đầy một năm, trong đó đều hướng đến một mục tiêu tháo gỡ khó khăn, giải quyết điểm nghẽn, thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp, ông đề nghị các doanh nghiệp dành thời gian nghiên cứu, góp ý để cùng hoàn thiện luật. Thứ trưởng cũng đề nghị Vinasa tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, trong hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam, trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp công nghệ số với cơ quan nhà nước.

Lưu Quý