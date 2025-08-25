Bác sĩ chữa đột quỵ bị nhồi máu não do làm việc quá sức

Trung QuốcBác sĩ Lý Dật, 45 tuổi, chuyên gia cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân số 9, Thượng Hải, cho biết ông bị nhồi máu não do làm việc quá sức.

"Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ Lý Dật nói trên mạng xã hội Douyin gần đây.

Kết quả chụp MRI do bác sĩ Dật công bố cho thấy ông bị ổ nhồi máu não do thiếu máu cục bộ. Tổn thương này là kết quả của sự tắc nghẽn các động mạch nhỏ cung cấp máu cho những khu vực đó. May mắn, tổn thương của bác sĩ Dật chưa biểu hiện triệu chứng, chưa cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng là một dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ đột quỵ trong tương lai nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát.

Bác sĩ Dật cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý của mình là làm việc quá độ và thường xuyên thức khuya. Điều này phản ánh thực trạng đáng lo ngại về áp lực công việc trong ngành y tế Trung Quốc. Một cuộc khảo sát của ngành y tế nước này năm 2020 trên 4.032 bác sĩ cho thấy, 25% mắc bệnh tim mạch, gần một nửa bị cao huyết áp, tỷ lệ mắc bệnh của bác sĩ trên 40 tuổi cao gấp hai lần so với người bình thường. Cường độ công việc cao và làm việc quá sức trong thời gian dài khiến một số nhân viên y tế ngã quỵ, tử vong khi đang làm việc.

Minh họa một người bị đột quỵ tai biến mạch máu não. Ảnh: iStock

Nhóm nguy cơ cao bị nhồi máu não là người có tiền sử bệnh nền cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch máu não, rối loạn đông máu... Đây là những yếu tố làm gia tăng khả năng hình thành huyết khối bất thường hoặc làm tổn thương lớp lót trong của động mạch não dẫn tới nhồi máu não.

Ngoài ra, người thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng bia rượu quá nhiều; người bị béo phì, ít vận động, hàm lượng cholesterol cao; người thường xuyên căng thẳng, lo lắng, dễ dẫn tới nhồi máu não, kể cả với người trẻ.

Để ngăn ngừa, các chuyên gia khuyến cáo áp dụng cách tiếp cận đa chiều. Về dinh dưỡng, cần ưu tiên chế độ ăn ít muối, hạn chế dầu mỡ và đường, giúp kiểm soát huyết áp, mỡ máu và đường huyết - ba yếu tố nguy cơ quan trọng.

Hoạt động thể chất đều đặn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cân nặng lý tưởng và cải thiện tuần hoàn máu. Kết hợp với kiểm tra sức khỏe định kỳ 6-12 tháng một lần, việc phát hiện sớm các bất thường sẽ cho phép can thiệp kịp thời.

Đối với những người đã mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp hay đái tháo đường, việc tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị theo chỉ định bác sĩ là yếu tố quyết định để giảm thiểu nguy cơ biến chứng mạch máu não nghiêm trọng.

Hoàng Dung (Theo Sina)