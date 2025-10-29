Bác sĩ chỉ 4 việc cần làm để phòng ung thư trước tuổi 40

Để phòng ngừa ung thư, nên duy trì lối sống lành mạnh, hiểu tiền sử gia đình, chú ý triệu chứng bất thường và chủ động sàng lọc sớm, theo bác sĩ Mỹ.

Dự báo, đến năm 2030, số ca ung thư khởi phát sớm trên toàn cầu tăng 31%, ca tử vong tăng 21%, trong đó nhóm người ở độ tuổi 40 chiếm tỷ lệ cao nhất. Các loại ung thư phổ biến gồm vú, đại tràng, thực quản, dạ dày và thận. Các bác sĩ nhận xét đây là xu hướng đáng lo ngại cho thấy ung thư đang trẻ hóa, biến đổi từ "căn bệnh của người già" thành một thách thức sức khỏe ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Sự gia tăng này đã đáng báo động, nhưng điều khiến các chuyên gia lo lắng hơn là tỷ lệ tử vong do ung thư ở người trẻ ngày càng cao. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống, phơi nhiễm môi trường và yếu tố di truyền góp phần vào nguy cơ ung thư. Trong đó, lối sống và môi trường là hai yếu tố có thể kiểm soát ở một mức độ nhất định.

Bác sĩ hóa trị cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tiến sĩ Arif Kamal, giám đốc bệnh nhân của Hiệp hội Ung thư Mỹ, nhấn mạnh với The Washington Post rằng chúng ta cần xây dựng thói quen lành mạnh ngay từ bây giờ để giảm nguy cơ ung thư trong tương lai. Thay đổi cách sống ở độ tuổi 20 và 30 là chìa khóa để giảm số ca chẩn đoán ung thư.

Để phòng ngừa và đối phó với ung thư đang gia tăng ở người trẻ, các chuyên gia đưa ra bốn khuyến nghị sau:

Ưu tiên sức khỏe cá nhân

Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho biết khoảng 40% ca ung thư tại Mỹ liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi như béo phì, uống rượu và hút thuốc. Chuyên gia cảnh báo béo phì và rượu làm tăng nguy cơ ung thư vú, đồng thời béo phì cũng là yếu tố nguy cơ chính của ung thư đường tiêu hóa.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo duy trì hoạt động thể chất, ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng và tránh tiêu thụ rượu.

Hiểu rõ tiền sử gia đình và cá nhân

Tiền sử gia đình và cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ ung thư. Nếu gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp tiến triển, bạn có thể cần sàng lọc sớm hơn tuổi 45, điều này có thể cứu sống.

Xét nghiệm di truyền và hướng dẫn từ Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng giúp xác định thời điểm cần kiểm tra. Ngoài ra, các yếu tố như kinh nguyệt sớm hoặc mãn kinh muộn có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Không bỏ qua triệu chứng bất thường

Các chuyên gia khuyến cáo cần chú ý đến các dấu hiệu như cục u, chảy máu, bầm tím hoặc các triệu chứng kéo dài và nghiêm trọng hơn.

"Trước đây, chảy máu trực tràng có thể được cho là bệnh trĩ, nhưng nay cần xét nghiệm ngay, vì đó có thể là dấu hiệu ung thư đại trực tràng", tiến sĩ Kamal lưu ý, thêm rằng triệu chứng có thể xuất hiện cùng với đau bụng, sụt cân, thiếu máu hay thay đổi thói quen đại tiện.

Chủ động theo dõi sức khỏe

Ngày càng nhiều người trẻ được chẩn đoán ung thư ở giai đoạn muộn, khó điều trị do thiếu nhận thức về nguy cơ. Điều này dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp hơn.

Việc chủ động yêu cầu sàng lọc hoặc xét nghiệm khi nhận thấy triệu chứng bất thường là rất quan trọng để phát hiện và điều trị kịp thời.

Mỹ Ý (Theo Times of India)