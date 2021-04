Bắc Ninh, Nghệ An có tân giám đốc công an

Đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng, 43 tuổi, được lãnh đạo Bộ Công an trao chiều 20/4 tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh. Người tiền nhiệm của ông là đại tá Phạm Thế Tùng được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trao quyết định cho đại tá Hưng, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, nói "đây không chỉ là niềm vinh dự của đại tá Hưng mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề, thể hiện sự phấn đấu, trưởng thành của cá nhân, sự tín nhiệm, tin cậy của lãnh đạo Bộ Công an khi giao giữ chức vụ quan trọng ở công an địa phương".

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh Đại tá Hưng cam kết sẽ đoàn kết nội bộ, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong sạch, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Hưng, quê Hải Phòng, từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ công an địa phương, nhiều năm làm phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ và thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng điều động đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay thiếu tướng Võ Trọng Hải, vừa được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu làm Chủ tịch tỉnh. Đại tá Tùng, 49 tuổi, quê Hưng Yên, có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên và làm phó giám đốc Công an tỉnh trước khi được điều động làm Giám đốc Công an Bắc Ninh vào tháng 10/2019.

Bá Đô