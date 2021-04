Giám đốc Công an Nghệ An được bầu làm Chủ tịch Hà Tĩnh

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An, được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu làm Chủ tịch tỉnh với tỷ lệ đồng ý 100%.

Chiều 16/4, Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Tiến Hưng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương); bầu ông Võ Trọng Hải kế nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải hứa sẽ nỗ lực cố gắng, học tập và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, lắng nghe ý kiến của các cấp, ngành, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê

Ông Võ Trọng Hải, 53 tuổi, quê xã Đức Hòa, nay là xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Sự nghiệp của ông Hải gắn liền với bộ đội biên phòng, khi từng kinh qua nhiều chức vụ như Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo; Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 8/2018, ông Hải được điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 3/2019, ông nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Đến tháng 6/2020 được điều động làm Giám đốc Công an Nghệ An, ba tháng sau được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Thời còn làm lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, ông Hải đã chỉ huy một số chuyên án lớn, xuyên quốc gia, bắt nhiều vụ vận chuyển nhiều tấn ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

Đức Hùng