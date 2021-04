Thăng hàm Trung tướng cho hai sĩ quan Công an

Ông Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, được thăng quân hàm Trung tướng, chiều 16/4.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cho ông Tô Ân Xô.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho Trung tướng Tô Ân Xô chiều 16/4. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm nói, với trọng trách của mình, Trung tướng Xô đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn "đạo" của người làm tướng; việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Trung tướng Xô.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Theo Luật Công an nhân dân 2018, cấp bậc hàm cao nhất với chức vụ của sĩ quan công an là Đại tướng với Bộ trưởng Công an; Thượng tướng với Thứ trưởng, số lượng không quá 6; Trung tướng, số lượng không quá 35 và Thiếu tướng, không quá 157.

Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm.

Bá Đô