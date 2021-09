Ba nghi phạm cùng lừa một nạn nhân qua nhắn tin vay tiền

Hà NộiNguyễn Hùng Cường và hai đồng phạm dùng chung tài khoản Facebook chiếm đoạt được để nhắn tin cho một phụ nữ, liên tiếp lừa ba lần với tổng cộng 390 triệu đồng.

Ngày 29/9, Cường, 18 tuổi và Phí Văn Hưng, 23 tuổi, bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm thứ ba là Từ Thái Nguyên, 18 tuổi, chưa bị khởi tố do đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt trong một vụ lừa đảo khác.

Nguyễn Hùng Cường (trái) và Phí Văn Hưng. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra, trong khi "chạy quảng cáo" thuê trên mạng xã hội, Cường được khách hàng cung cấp mật khẩu Facebook để làm việc. Anh ta sau đó chiếm đoạt tài khoản này nhắn tin cho chị Thảo, bạn nạn nhân, vay 200 triệu đồng.

Được Cường chuyển tài khoản Facebook này, Hưng lại nhắn tin cho chị Thảo hỏi vay 100 triệu đồng, nhờ chuyển vào tài khoản.

Cùng lúc này, Từ Thái Nguyên sang phòng chơi thấy Hưng đang dùng Facebook nhắn tin lừa đảo nên hỏi mượn tài khoản. Nguyên tiếp tục nhắn tin hỏi vay chị Thảo 90 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 song chị Thảo không nghi ngờ mà nhờ người quen chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản do Nguyên cung cấp.

Ngày 7/8, chị Thảo và chủ tài khoản Facebook biết bị lừa nên ra Công an quận Cầu Giấy trình báo.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Phạm Dự