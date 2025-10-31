Ba ngày mắc kẹt trong chợ do lũ bủa vây

Đà NẵngLũ lên nhanh, đường bao quanh chợ Ái Nghĩa ngập 1,5-2 m, kiốt cũng ngập 1-1,2 m, bà Lê Thị Ba đành bó gối chờ ba ngày tới khi nước rút.

Chiều tối 30/10, lũ sông Vu Gia rút dần. Xã Đại Lộc nằm hai bên sông nước cũng rút còn khoảng 0,5 m nên ông Lê Duy Hòa, 74 tuổi, cùng hai con lội nước mang cơm canh cho vợ là bà Lê Thị Ba, 73 tuổi, tiểu thương chợ Ái Nghĩa. Đây là bữa cơm đầu tiên sau ba ngày bà Ba mắc kẹt trong chợ.

Ông Lê Duy Hòa bên trái cùng hai con lội nước lũ đưa cơm cho bà Lê Thị Ba. Ảnh: Đắc Thành

Như thường lệ sáng 27/10, bà Ba rời nhà đến kiốt rộng 10 m2 trong chợ Ái Nghĩa, cách nhà ba km. Quầy hàng tạp hóa và gia vị là nguồn sống của gia đình nên bà phải tới trông nom, canh lũ dâng thì dọn hàng lên cao.

Chiều cùng ngày, sau những cơn mưa xối xả, lũ sông Vu Gia lên báo động ba rồi vượt mức này. Nước tràn vào kiốt 0,3 m, đường về nhà ngập 1,5-2 m, bà Ba mắc kẹt trong chợ Ái Nghĩa. Bà tất bật kê hàng hóa lên cao, chồng con ở nhà chạy đua với lũ cứu tài sản, không thể phụ giúp.

30 năm buôn bán ở chợ, những đợt lũ trước bà Ba mắc kẹt nhưng qua một đêm nước rút. Suy nghĩ giống như lần trước, bà ở lại chợ song không ngờ phải ở tới ba ngày.

Sàn Ki ốt nơi bà Ba sinh sống trong ba ngày lũ. Ảnh: Đắc Thành

Kiốt được thiết kế kiểu lồng sắt, phía trên có sàn cao gần 3 m. Để tránh nước ngập đến bụng, bà trèo lên sàn. Chợ bán nhiều mặt hàng có thể ăn được như mì tôm, phở gói, nhưng bà không có bếp gas, nước sạch để nấu.

Ghe thuyền không có để di chuyển ra ngoài, bà đành hết nằm lại ngồi trên nóc kiốt. Cả ba ngày bà mặc một bộ đồ, ăn ở, vệ sinh cá nhân ở trên sàn kiốt.

May mắn ngày đầu bà được một người dân sống gần chợ chèo ghe mang cho bát cháo. Ngày thứ hai, một người pha cho tô phở gói và ngày thứ ba được mang cho nắm cơm đùm trong túi bóng.

Ba ngày chống chọi với lũ Bà Ba bật khóc khi kể lại ba ngày chống chọi với lũ. Video: Đắc Thành

Kiốt ngập hơn một mét, bà muốn đưa hàng hóa lên cao nữa nhưng không có chỗ để. "Nhiều hàng hóa bị ngâm nước, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Đây là tài sản lớn đối với tiểu thương nhỏ lẻ", bà nói.

Cũng mắc kẹt trong chợ Ái Nghĩa, bà Lê Thị Điểm, 67 tuổi, dọn xong bùn non ở kiốt liền kê bốn chiếc ghế gỗ, trải giấy chợp mắt. Ba đêm qua bà không thể ngủ, nằm trên nóc kiốt chăn màn không có, bị muỗi đốt khắp người.

"Chợ ngập sâu không thể đi lại, tôi nhịn đói, nhịn khát ba ngày, người có bệnh nên suy kiệt", bà nói.

Bà Điểm tranh thủ chợp mắt khi nước lũ rút. Ảnh: Đắc Thành

Giống như các tiểu thương, ngày 27/10, bà Điềm dọn dẹp đồ đạc tránh lũ. Khi dọn xong hàng hóa thì quãng đường về nhà 4 km bị ngập lũ, chia cắt. Hết cách, bà ở lại chợ. "Nước lên hơn một mét, tôi nằm trên sàn nhìn xuống tiếc của nhưng bất lực. Khoảng 1/3 số hàng hóa ngâm nước", bà nói.

Ngoài bà Ba, bà Điềm, trong chợ Ái Nghĩa có 4 tiểu thương mắc kẹt. Đến khi nước rút, tất cả rưng rưng nhìn hàng hóa hư hỏng. "Đợt này nước cao hơn năm 2009 và cứ lên rồi xuống đến ba lần", bà Điềm nói.

Tại xã Đại Lộc, sau khi lũ rút, chị Nguyễn Thị Hiên ra chợ mua ba gói phở. Bởi sau ba ngày cầm cự với lũ, nguồn thức ăn trong nhà hết sạch. Chưa có điện, thực phẩm, rau xanh không bày bán nên chị đành mua thức ăn nhanh.

Cầm năm gói phở mang về, chị nói đây là bữa ăn tối của ba người. "Ăn để lấy sức dọn dẹp nhà cửa bị bùn non phủ hơn 5 cm. Chưa trận lũ nào mà ở trên gác xép ăn hết đồ tích trữ", chị kể và giải thích thường lũ ở Đại Lộc chỉ kéo dài 1-2 ngày nên mọi người tích trữ lương thực, thực phẩm đủ dùng.

Sau lũ, chị Hiên ra chợ mua phở gói về ăn bữa tối. Ảnh: Đắc Thành

Sống chung với lũ lụt, chị Hiên cũng như nhiều người dân Đại Lộc ít khi sơ tán. Họ đã quen một năm hứng chịu vài đợt lũ nên mỗi nhà dành tiền xây gác xép. Nước lũ tràn vào nhà, họ lên gác trú tránh.

Cũng giống như các đợt lũ trước, lần này chị Hiên đã chuẩn ít gạo, nửa kg cá khô, 20 quả trứng và 10 gói mì tôm. "Lũ về mất điện, tôi nấu cơm, mì tôm bằng bếp bằng gas. Sang ngày thứ tư, cơm với cá khô không còn", chị kể.

Từ đêm 25 đến ngày 30/10, TP Đà Nẵng mưa to, một số nơi cực đoan như Trà Giáp 1.752 mm, Phước Chánh 1.558 mm, Phước Thành 1.517 mm, Trà Leng 1.503 mm. Mưa lớn làm ngập 76.427 nhà, 10 xã cô lập hoàn toàn, 25 xã ngập nặng. Thành phố ghi nhận 8 người chết, 4 người mất tích và 31 người bị thương.

Đắc Thành