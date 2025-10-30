Ba ngày đói lả trên đèo Lò Xo

Trưa 29/10, sau ba ngày đói lả vì mắc kẹt trên đèo Lò Xo, tài xế Nguyễn Tuấn Lâm dừng xe ở một quán cơm thuộc địa phận xã Khâm Đức, Đà Nẵng và "mới tin mình còn sống".

Chiếc xe đầu kéo của anh Lâm, 54 tuổi, buộc phải dừng ở km 1403 đường Hồ Chí Minh, trên đèo Lò Xo từ 16h ngày 26/10 vì đoạn đường phía trước bị sạt lở, đất đá trùm kín. Trước và sau anh, hàng chục xe container, xe tải chở hàng nằm im, kẹt cứng giữa triền núi.

Ngày đầu, lực lượng chức năng và đoàn từ thiện kịp mang theo ít lương thực cho các tài xế mắc kẹt. Anh Lâm nhận được hai hộp cơm, bốn gói mì tôm và hai chai nước. Nhưng sang ngày thứ hai, mưa xối xả, sạt lở lan thêm, đoàn cứu trợ không thể tiếp cận. "Đêm qua mưa to tạt vào cabin, bụng réo ầm ầm vì đói. Tôi gọi cho đội SOS đèo Lò Xo nhưng họ cũng bó tay", anh kể.

Khu vực sạt lở trên đèo Lò Xo - nơi khoảng 200 ôtô đang mắc kẹt từ ngày 26/10. Đồ họa: Hoàng Khánh

Đường bị chia cắt, nhà dân gần nhất cách chừng 7 km đường núi, anh không dám rời xe. Suốt hai đêm, anh chỉ chợp mắt được vài chục phút trong tiếng mưa ầm ầm bên ngoài.

Sáng 29, cái đói buộc anh cùng một đồng nghiệp đánh xe quay đầu về hướng Đà Nẵng, hy vọng tìm được lối thoát. Đi gần 10 km, họ gặp thêm một điểm sạt lở mới, tiến thoái lưỡng nan.

Đến trưa, khi lực lượng chức năng san lấp tạm một số điểm sạt, anh Lâm liều lái xe đầu kéo gầm cao vượt qua, trong khi các xe trọng tải lớn phía sau vẫn bị kẹt lại. Sau gần ba ngày đói lả, người tài xế mới được một bữa cơm nóng. Hiện xe anh vẫn kẹt ở thị trấn Khâm Đức.

"Còn may về được điểm có ăn uống và an toàn hơn", anh Lâm nói.

Lực lượng công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) tặng thực phẩm cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo, ngày 29/10. Ảnh: Công an cung cấp

"Giờ mới tin mình còn sống" cũng là câu cảm thán của tài xế Lê Văn Cường, 52 tuổi, khi đặt chân về tới nhà tại xã Đắk Tô (tỉnh Quảng Ngãi mới) lúc 15h ngày 29.

Hôm 26, anh Cường một mình lái chiếc xe tải chở 45 tấn xi măng từ Đà Nẵng về quê. Khi đến khu vực cầu Xơi, cách thị trấn Khâm Đức chừng 20 km, xe buộc phải dừng. "Chỗ chúng tôi mắc kẹt không có đoàn cứu trợ nào tới được. Tôi mua được một gói xôi, ăn cầm cự được hơn một ngày", anh Cường kể.

Đến tối qua, đồ ăn cạn sạch. Đang vật lộn với đói, anh nhận điện thoại từ nhà báo tin mẹ vợ hơn 70 tuổi lên cơn đau dữ dội. Ở nhà chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ, không biết xoay xở thế nào. "Nghe tin mà ruột gan nóng như lửa đốt, trong khi con đường sạt lở ngổn ngang trước mặt, không biết bao giờ mới thông", anh nói.

Sáng 29, trời vẫn mưa xối xả. Anh đánh xe vào lề, khóa cửa và quyết định đi bộ về nhà. Sau lưng, vài chục chiếc xe vẫn nằm im giữa triền núi mù sương. "Vì mẹ vợ đau ốm nên tôi mới phải liều, chứ người khác không dám", anh nói về hành trình dài 140 km.

Đường về gian nan, bùn ngập đến gối. Anh bò qua từng đống sạt lở. "Đáng sợ nhất là khi bắt đầu vào đèo, đất đá từ trên tràn xuống như thác", anh kể. "Tôi chỉ biết vắt chân lên cổ chạy. Lên được phía trên nhìn xuống, cả con đường bị lấp, hai cây to như thùng phi đổ ngang".

Anh vượt qua 7 điểm sạt lở lớn, vừa đi bộ vừa xin xe quá giang từng đoạn. Người ướt như chuột lột, bùn đất từ đầu đến chân, bụng đói, chân tay run. Đầu giờ chiều, anh tới được Đăk Glei, từ đó đón xe đò về nhà.

"Ba mươi năm chạy xe, chưa bao giờ tôi gặp cảnh khốn đốn như vậy", anh nói.

Ba ngày xoay xở thoát điểm kẹt trên đèo Lò Xo Anh Cường băng qua gần 100 km với đường sạt lở, trước khi bắt được xe về nhà ở Đắk Tô, Quảng Ngãi.

Không chỉ thiếu lương thực, nhiều tài xế chở hàng đặc thù còn chịu áp lực về thời gian giao và nguy cơ hàng hóa hư hỏng. Anh Quách Sáng, 31 tuổi, là tài xế chở hàng cho sàn thương mại điện tử, chạy tuyến từ Bình Dương qua các tỉnh đến điểm cuối Hà Nội. Sau hai ngày mắc kẹt trên đèo, trưa 28/10, thấy đoạn đường hướng Quảng Ngãi vừa tạm thông, anh tranh thủ quay đầu xe từ đỉnh đèo.

"Đi vòng thêm hơn 300 km để thoát kẹt còn hơn nằm đó không biết đến bao giờ", anh nói.

Chiều 29/10, tại thị trấn Khâm Đức, một số xe container chở nông sản từ Tây Nguyên cố gắng di chuyển vào trung tâm thị trấn. Sầu riêng, ngô, sắn, bơ, nghệ được dỡ xuống bán ngay bên đường.

Anh Thanh Hải, 31 tuổi, người dân địa phương, cho biết giá khá rẻ so với bình thường, nhiều mặt hàng đã có dấu hiệu hư hỏng. Anh hỗ trợ các tài xế bằng cách chia sẻ thông tin lên trang cá nhân, kêu gọi người dân đến mua ủng hộ.

"Mưa gió nhưng các chủ xe vẫn đứng bên đường bán từng cân củ quả, nhặt nhạnh từ vài chục nghìn đồng. Họ bảo cố vớt vát được chút nào hay chút ấy", anh nói.

Chủ tài xế xe container từ Tây Nguyên bán rau củ tại thị trấn Khâm Đức trong khi mắc kẹt. Ảnh: Thanh Hải

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tuyến giao thông trên QL 14 từ Nam Giang, Khâm Đức, Phước Sơn của Đà Nẵng; xã Đăk Plô, Đăk Pék của Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây tê liệt giao thông cục bộ, từ ngày 26/10. Các lực lượng chức năng nỗ lực mở đường ngày đêm, nhưng thông được điểm này lại sạt điểm khác.

Trung tá Hồ Phi Sự, Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng), cho biết đến chiều 29/10, vẫn còn hơn 200 xe mắc kẹt trên đèo Lò Xo, mỗi xe trung bình hai người. "Tình hình chưa cải thiện nhiều, lượng xe vẫn y như mấy hôm trước", ông nói.

Việc tiếp tế chỉ thực hiện được từ hướng xã Khâm Đức lên, dừng ở khu vực km1402. Đoạn lên đỉnh đèo vẫn bị chia cắt, chưa thể tiếp cận. "Các điểm sạt lớn chỉ có thể tiếp tế bằng drone. Phía đầu Quảng Ngãi còn khoảng 40-50 xe kẹt lại, không thể đưa đồ ăn trực tiếp lên", ông cho hay.

Ngày 29/10, công an xã, lực lượng giao thông và dân quân địa phương đã tổ chức đi bộ băng rừng, cõng hàng qua nhiều điểm sạt lở để đưa lương thực cho các tài xế. "Anh em phải trung chuyển từng đoạn, rất khó khăn", ông nói.

Hiện khu vực vẫn mưa lớn, dù lượng mưa đã giảm so với hôm qua. Một số điểm sạt lở nhẹ đã được khắc phục tạm thời, nhưng chỉ xe máy đi được. "Nếu thời tiết thuận lợi, có thể phải đến cuối tuần này mới thông được đường", trung tá Sự nhận định.

Nga Dương