Ba món ăn bữa sáng giúp giữ dáng, tràn năng lượng

Trứng, đậu và sữa chua Hy Lạp là ba lựa chọn bữa sáng giàu protein, hỗ trợ giữ dáng và tăng năng lượng.

Tiến sĩ Lee Jin-bok, một chuyên gia y học gia đình với 25 năm kinh nghiệm điều trị béo phì tại Hàn Quốc, đã chia sẻ trên kênh YouTube The God of Health, rằng chỉ cần thay đổi bữa sáng là có thể ổn định lượng đường trong máu và giúp làm phẳng bụng.

"Protein vào buổi sáng rất quan trọng, giúp xây dựng cơ bắp, cũng rất cần thiết cho việc sản xuất hormone và tế bào", ông nói, thêm rằng protein chất lượng tốt thúc đẩy việc giải phóng một chất trong ruột gọi là incretin, giúp tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Dưới đây là ba lựa chọn bữa sáng lành mạnh, giàu protein, giúp bạn giữ dáng và tràn đầy năng lượng.

Trứng

Trứng chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, ngoại trừ vitamin C và chất xơ. Đặc biệt, trứng rất giàu choline, một hợp chất hỗ trợ phân hủy chất béo và hỗ trợ chức năng não bộ.

Một số người lo lắng về cholesterol trong trứng, nhưng ông Lee cho biết mặc dù trứng chứa các thành phần làm tăng cholesterol, nhưng chúng cũng chứa các hợp chất làm giảm cholesterol. "Không cần phải lo lắng quá nhiều", ông nói.

Đối với người khỏe mạnh, ăn hai hoặc ba quả trứng mỗi ngày là đủ. Những người có cholesterol cao đang dùng thuốc có thể ăn tối đa hai quả; nếu không dùng thuốc, nên ăn một quả trứng.

Trứng rất giàu choline, một hợp chất hỗ trợ phân hủy chất béo, giúp giữ dáng. Ảnh: Bùi Thủy

Các loại đậu

Tiến sĩ Lee gọi các loại đậu là "loại protein thực vật tốt nhất". Chúng không chỉ là nguồn protein chất lượng cao mà còn có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như đậu nành sẽ có các dạng như đậu phụ, sữa đậu nành không đường, đậu nành lên men, bã đậu nành và natto.

Ông cũng lưu ý rằng các loại đậu giàu chất xơ, giúp làm chậm sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Chỉ số đường huyết (GI) của chúng rất thấp - 29 đối với đậu lăng, 30 đối với đậu đen và 24 đối với đậu thận. Thực phẩm có GI từ 55 trở xuống được coi là thấp, 55-69 là trung bình và 70 trở lên là cao.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp được làm bằng cách lọc sữa chua thông thường để loại bỏ váng sữa - chất lỏng trong có chứa đường tự nhiên và các chất có khả năng gây dị ứng.

Ông Lee khuyến nghị sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn giàu protein nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra nhãn. "Hãy đảm bảo rằng nó không đường và có ít hơn 10 g carbohydrate, lý tưởng nhất là 5 g hoặc ít hơn", ông nói. Hàm lượng chất béo được khuyến nghị là 3 g hoặc ít hơn.

Mỹ Ý (Theo The Korea Times)