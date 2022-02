Ba con trai mê showbiz của nhà Beckham

Brooklyn, Romeo, Cruz làm nhiều việc liên quan nghệ thuật, thể thao nhưng luôn bị nhận xét "không thể vượt qua bóng bố mẹ".

Cruz - con trai 17 tuổi nhà cựu danh thủ Beckham - được chú ý khi chụp ảnh nổi loạn trên tạp chí i-D, hồi cuối tháng 2. Chàng trai sinh năm 2005 hiện là người duy nhất trong gia đình theo đuổi đam mê âm nhạc. Vài năm gần đây, cậu vùi mình tập hát, chơi đàn ở các phòng thu tại Miami, Los Angeles và London. Con trai thứ ba nhà Beckham ký hợp đồng với ông bầu Scooter Braun - quản lý Justin Bieber - năm 2016. Khi còn nhỏ, Cruz từng thử tập bóng đá, thậm chí có được hợp đồng với đội trẻ của câu lạc bộ Arsenal, nhưng cuối cùng vẫn trở lại với tình yêu ca hát. Cậu có bạn gái là người mẫu Bliss Chapman.

Cruz Beckham nói về sở thích âm nhạc Cruz Beckham cho biết ngưỡng mộ ca sĩ Frank Ocean, Billie Eilish. Anh cho biết luôn cố gắng đưa những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân vào âm nhạc. Video: i-D

Khác với em trai, cậu hai Romeo (19 tuổi) hoạt động song song hai lĩnh vực, bóng đá và thời trang. Cậu từng tập tại một số học viện ở Anh và quyết định làm cầu thủ chuyên nghiệp. Romeo ký hợp đồng với MLS Fort Lauderdale - đội bóng dự bị của Inter Miami mà bố cậu đang đồng sở hữu - hồi tháng 9/2021.

Cậu là người kiếm được nhiều tiền nhất trong số các con của Beckham. Đầu năm ngoái, Romeo ký hợp đồng trị giá 1,2 triệu bảng (1,6 triệu USD) trở thành gương mặt đại diện cho Puma. Tháng 6/2021, cậu trở thành gương mặt đại diện trong chiến dịch mới của Saint Laurent, từng lên bìa tạp chí L’Uomo Vogue. Năm 13 tuổi, Romeo vào top 10 "Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh" do tạp chí GQ bình chọn. Cậu hẹn hò người mẫu Mia Moocher.

Hậu trường Romeo Beckham chụp hình thời trang Hậu trường Romeo Beckham chụp hình thời trang. Video: L'Uomo Vogue

Cậu cả Brooklyn Beckham (23 tuổi) chọn nghề nhiếp ảnh, từng theo học Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc...

Gần đây, cậu cả nhà Beckham có thêm đam mê nấu ăn, xuất hiện trên chương trình James Corden's Late Late Show hồi tháng 2. Sớm dấn thân showbiz nhưng Brooklyn Beckham thường bị nói dựa hơi bố mẹ, kém tài, nổi tiếng nhờ tình trường với nhiều nhân vật như Chloe Grace Moretz, diễn viên Sonia Ben Ammar, con gái Lionel Richie - Sofia Richie, Afton McKeith, ca sĩ Madison Beer, ngườimẫu Playboy Lexi Wood, người mẫu Alex Lee Aillón. Đầu năm, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz - con gái của tỷ phú Nelson Peltz - tiết lộ đang hoàn thiện các khâu cho hôn lễ vào tháng 4 tại Mỹ.

Brooklyn Beckham hướng dẫn làm món bánh mỳ ăn sáng Brooklyn Beckham hướng dẫn làm món bánh mỳ ăn sáng ở "Today Show" vào tháng 10 năm ngoái. Video: NBC

Có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Brooklyn, Romeo và Cruz không áp lực, tự do trải nghiệm những điều mình thích. Trên tờ Standard, Brooklyn cho biết bố mẹ luôn khiến các anh em thấy được sống trong một gia đình bình thường. Cậu thậm chí không biết họ nổi tiếng cho đến năm 13 tuổi. Khi cùng đi xem một trận bóng với bố, Brooklyn bất ngờ khi thấy khán giả hô to "David Beckham". Mỗi lần được hỏi "Cậu sẽ theo nghề của bố chứ", Brooklyn trả lời: "Tôi đi theo hướng của mình".

Victoria và David Beckham luôn ủng hộ ba cậu con trai. Cựu thành viên Spice Girls đã tán thưởng nỗ lực của con trai khi tham gia show nấu ăn bằng việc để lại bình luận dưới bài đăng quảng bá tập phát sóng do Brooklyn chia sẻ trên Instagram. Cô: "Không thể chờ đợi được nữa. Yêu con...". Cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ từng hoạt động của các con trên Instagram, để lại bình luận cổ vũ, động viên bọn trẻ. Họ cũng nhiều lần cho biết tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của chúng.

Victoria chia sẻ ảnh bên chồng, ba cậu con trai và con gái Harper dịp Giáng sinh. Ảnh: Instagram Victoria

Cặp sao cho biết họ giáo dục con nghiêm khắc. Hai vợ chồng giám sát việc các con sử dụng thiết bị điện tử, mạng xã hội. David nói với kênh ABC rằng chỉ Brooklyn được tự do dùng Instagram. Năm anh 15 tuổi, bố và mẹ kiểm soát mọi thứ đăng trên tài khoản Instagram có 4 triệu người theo dõi.

Cả hai thống nhất sắp xếp công việc để luôn có một người trông chừng lũ trẻ. Vì thế, họ không bỏ lỡ mọi cột mốc quan trọng của các con, luôn xuất hiện trong các hoạt động ở trường học.

Victoria thường xuyên dạy con cái về lòng biết ơn, sự sẻ chia trong cuộc sống. Cô kể cho các con nghe về những trẻ em đói khổ, vô gia cư và bệnh tật. Cậu hai Romeo nhiều lần tham gia các giải chạy marathon để quyên góp từ thiện.

Các con nhà Beckham được bố mẹ dạy cách quý trọng đồng tiền nhờ làm việc. "Chúng không phải những đứa trẻ ở lì trong nhà, không làm bất cứ điều gì", Victoria nói trên tờ Hello Magazine. Brooklyn từng phụ việc tại một quán cà phê ở London với lương 2,87 bảng (3,8 USD) một giờ.

Hà Thu