Australia thử nghiệm vaccine điều trị ung thư não cho trẻ em

8 bệnh viện tại Australia sẽ thử nghiệm vaccine dành cho trẻ em mắc bệnh ung thư não ác tính, thử nghiệm kéo dài 4 năm trên khoảng 70 em bé.

Nhóm nghiên cứu sẽ tuyển chọn các em bé có tiên lượng rất xấu để tham gia thử nghiệm. Họ lấy mẫu khối u, giải trình tự gene để tìm dấu ấn đặc trưng, từ đó sản xuất vaccine riêng biệt trong vòng 8 tuần. Các em sẽ tiêm 8 mũi cách nhau hai tuần, sau đó tiêm nhắc lại.

Vaccine được bào chế riêng biệt cho từng bệnh nhi, sử dụng công nghệ mRNA tương tự vaccine Covid-19. Vaccine sẽ hỗ trợ điều trị ung thư, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhi và giảm các triệu chứng nặng do bệnh.

Minh họa quá trình thử nghiệm vaccine ung thư. Ảnh: Vecteezy

Thử nghiệm này được do Nhóm Huyết học - Ung thư Nhi Australia và New Zealand (ANZCHOG), phối hợp cùng các viện nghiên cứu và công ty công nghệ sinh học. Đặc biệt, dự án nhận được tài trợ từ Quỹ Marcus Rosin, thành lập bởi gia đình một bé trai 9 tuổi qua đời vì ung thư não. Nếu thành công, công nghệ vaccine cá nhân hóa này được kỳ vọng có thể mở rộng sang nhiều loại ung thư khác trong tương lai.

Vaccine ung thư là loại vaccine giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Có hai dạng vaccine gồm phòng ngừa (ngăn virus gây ung thư) và điều trị (cá nhân hóa theo từng bệnh nhân). Hiệu quả của vaccine được chứng minh trong một số thử nghiệm. Dù còn nhiều thách thức (chi phí, thử nghiệm lâm sàng, phê duyệt), vaccine ung thư được xem là bước ngoặt lớn của y học hiện đại.

Một số hướng phát triển vaccine ung thư của thế giới hiện nay gồm: vaccine ung thư mRNA, có kết quả khả quan trong thử nghiệm ở ung thư tụy và melanoman (da); Nga có ba lô vaccine ngừa ung thư, đang chờ phê duyệt. Cuba có vaccine ngừa ung thư phổi, đã được quốc gia này cấp phép lưu hành.

Văn Hà (Theo ABC Australia)