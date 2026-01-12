Arteta tự hào với sức mạnh chiều sâu của Arsenal

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định chất lượng đội hình giúp Arsenal chơi áp đảo dù xoay tua mạnh tay trong trận thắng Portsmouth 4-1 ở vòng ba Cup FA.

Trên sân Fratton Park tối 11/1, Arsenal thay tới 10 vị trí xuất phát, khi chỉ giữ trung vệ Gabriel Magalhaes, so với trận hòa Liverpool 0-0 tại Ngoại hạng Anh trước đó ít ngày.

Arteta thừa nhận sự xáo trộn khiến "Pháo thủ" khởi đầu không như ý, khi để Portsmouth chọc thủng lưới ngay phút thứ 3 từ cú đá bồi cận thành của Colby Bishop. Theo ông, khi thay đổi nhiều, sự gắn kết chắc chắn không thể hoàn hảo nên đội bóng đã bắt đầu trận đấu đúng theo cách không mong muốn, trao cho đối phương động lực và hy vọng. Tuy nhiên, Arsenal dần lấy lại thế trận nhờ việc chơi đơn giản hơn và kiểm soát bóng tốt hơn.

"Khi chúng tôi làm tốt những điều cơ bản và trở nên áp đảo hơn, chất lượng đã lên tiếng", Arteta đánh giá, đồng thời dành lời khen cho Portsmouth vì đã gây nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận.

HLV Mikel Arteta vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thắng Portsmouth 4-1 ở vòng ba Cup FA ngày 11/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trận này, Gabriel Martinelli tỏa sáng với một hat-trick, trong đó có hai pha đánh đầu từ phạt góc. Arteta vì vậy ca ngợi tiền đạo người Brazil đã thể hiện phẩm chất của một cầu thủ lớn, sau những ngày chịu nhiều áp lực vì đẩy cầu thủ Liverpool đang chấn thương. "Chúng tôi cần những cầu thủ hàng đầu tạo ra khác biệt, và hôm nay cậu ấy đã làm được", ông nhấn mạnh.

Theo Arteta, khả năng đứng dậy và vượt qua thời điểm khó khăn là yếu tố then chốt khi khoác áo một CLB lớn. "Có thể đó là một pha bóng hỏng hay một sai lầm khiến đội trả giá. Bạn phải tự lấy lại tinh thần và biến nó thành động lực", ông nói.

Arteta cho biết ông không bất ngờ khi Martinelli ghi hai bàn bằng đầu từ các tình huống cố định. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Martinelli có khả năng chọn thời điểm rất tốt trong vòng cấm, nhất là khi xuất hiện ở những không gian phù hợp.

Gabriel Martinelli mừng bàn cùng Noni Madueke. Ảnh: Arsenal FC

Chiến thắng trước Portsmouth cũng mở đầu cho chuỗi bốn trận sân khách liên tiếp của Arsenal, mỗi trận thuộc một đấu trường khác nhau. Ngày 14/1, "Pháo thủ" sẽ làm khách của Chelsea ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn. Ba ngày sau họ đối đầu Nottingham Forest ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Đến 20/1, thầy trò Arteta sẽ gặp Inter Milan ở lượt bảy Champions League.

Trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh trên mọi mặt trận và hướng tới việc gia tăng kỷ lục 14 lần vô địch Cup FA, Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của chiều sâu đội hình. "Chúng tôi cần tất cả cùng sẵn sàng", ông nói. "Có rất nhiều trận đấu sắp tới ở các giải khác nhau. Việc còn góp mặt ở mọi đấu trường cho thấy chúng tôi đang ở một vị thế đặc biệt, và toàn đội phải tiếp tục chiến đấu để duy trì điều đó".

Kai Havertz tái xuất sau hơn bốn tháng dưỡng thương. Ảnh: Arsenal FC

Không chỉ giành vé vào vòng bốn Cup FA, "Pháo thủ" còn đón nhận tin vui về mặt lực lượng. Phút 69, Kai Havertz được tung vào sân thay Gabriel Jesus, đánh dấu màn tái xuất đáng chờ đợi kể từ trận mở màn mùa giải, sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối.

Tiền đạo người Đức cho biết cảm giác tái xuất sau gần 5 tháng vắng mặt là đặc biệt và tuyệt vời, đồng thời bày tỏ khát khao sớm đóng góp trở lại cho đội bóng trong cuộc đua danh hiệu trên cả bốn mặt trận. Anh nói: "Những tháng qua, dù rất khó khăn khi phải đứng ngoài, nhưng được chứng kiến cách các đồng đội thi đấu cũng là điều tuyệt vời. Giờ đây tôi rất hạnh phúc khi lại được là một phần của tập thể này".

Hồng Duy (theo Arsenal.com)