Martinelli gây phẫn nộ vì đẩy cầu thủ Liverpool đang chấn thương

AnhTiền đạo Gabriel Martinelli hứng chỉ trích vì đẩy Conor Bradley đang bị đau ra khỏi sân, trong trận Arsenal hòa Liverpool 0-0 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Cuối trận đấu tại Emirates tối 8/1, Bradley ngã xuống sau một pha va chạm sát đường biên và nằm sân đau đớn. Khi trận đấu bị gián đoạn, Martinelli bất ngờ đẩy hậu vệ Liverpool ra ngoài đường biên, đồng thời thả bóng xuống người đối phương. Sự việc khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Liverpool phản ứng dữ dội, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Cuối cùng, Martinelli nhận thẻ vàng, còn Bradley phải rời sân bằng cáng.

Bình luận trực tiếp trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville bức xúc: "Bạn không thể đẩy một cầu thủ ra ngoài sân như thế. Thật tệ hại. Tôi nghĩ Martinelli phải xin lỗi. Bradley đang được khiêng ra ngoài và hành vi đó thật đáng xấu hổ".

Sau trận, đến lượt Roy Keane chỉ trích gay gắt tiền đạo của Arsenal. "Đó là hành vi không thể chấp nhận", ông nhấn mạnh. "Ném bóng vào người đối thủ, đứng trên anh ta, rồi cố ép anh ta rời sân. Thật sự là nỗi ô nhục. Hy vọng Martinelli sẽ xem lại tình huống và xin lỗi".

Tương tự, Daniel Sturridge cũng cho rằng Martinelli đã vượt quá giới hạn. "Có đam mê, có tinh thần chiến thắng, nhưng cầu thủ cần phải tôn trọng đối thủ", cựu tiền đạo người Anh nói. "Chấn thương không bao giờ là điều dễ chịu. Bạn phải đủ tỉnh táo để nhận ra đối phương đang đau thật sự. Điều đó không chỉ là thiếu tôn trọng, mà còn tệ hơn thế".

Về phía Arsenal, HLV Mikel Arteta lên tiếng bảo vệ học trò. Ông cho rằng Martinelli không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chấn thương. "Gabi là một chàng trai tuyệt vời. Có lẽ cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hề có ý định làm đau Bradley", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

HLV Arne Slot thì tránh gia tăng căng thẳng và bày tỏ lo ngại cho tình trạng của Bradley. "Tôi tin nếu Martinelli biết rõ mức độ chấn thương, cậu ấy sẽ không làm vậy", nhà cầm quân người Hà Lan bày tỏ. "Nhưng trong bối cảnh bóng đá hiện nay, khi câu giờ diễn ra quá nhiều, các cầu thủ đôi khi nhầm lẫn giữa chấn thương thật và giả vờ".

Martinelli đi bóng trước sự truy cản của Conor Bradley. Ảnh: PA Wire

Trước những chỉ trích, Martinelli đã lên tiếng xin lỗi Bradley trên mạng xã hội. Tiền đạo người Brazil cho biết anh đã chủ động nhắn tin cho hậu vệ Liverpool để giải thích sự việc. "Conor và tôi đã nhắn tin cho nhau, và tôi đã xin lỗi anh ấy. Trong khoảnh khắc nóng nảy trên sân, tôi thực sự không nhận ra rằng anh ấy bị chấn thương nghiêm trọng", Martinelli viết trên Instagram.

Trận đấu tại Emirates hôm qua diễn ra căng thẳng và kết thúc bất phân thắng bại. Với kết quả 0-0, Arsenal vẫn đứng nhất bảng với 49 điểm, hơn Man City 6 điểm. Liverpool thì đứng thứ tư với 35 điểm, kém Aston Villa 8 điểm.

Ở vòng 22, Arsenal làm khách của Nottingham Forest còn Liverpool trở về sân nhà tiếp tân binh Burnley.

Hồng Duy (theo Sky Sports)