Bài phạt góc đưa Arsenal đi tiếp ở Cup FA

AnhArsenal ghi ba bàn từ phạt góc để thắng ngược chủ nhà Portsmouth 4-1 ở vòng ba Cup FA.

HLV Mikel Arteta thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa Liverpool 0-0 tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Gabriel Magalhaes là cái tên duy nhất tiếp tục đá chính. Dù vậy, với dàn hảo thủ như Ben White, Mikel Merino, Gabriel Martinelli, Eberechi Eze hay Gabriel Jesus, "Pháo thủ" vẫn được đánh giá vượt trội so với đối thủ đang thi đấu ở Championship.

Colby Bishop đá bồi mở tỷ số, trong trận Portsmouth thua Arsenal 1-4 ở vòng ba Cup FA ngày 11/1/2026. Ảnh: AMA

Tuy nhiên, những diễn biến đầu trận lại đi ngược mọi dự đoán. Arsenal nhập cuộc đầy chật vật, thậm chí có thời điểm lép vế hoàn toàn. Trong 20 phút đầu, Portsmouth tung ra tới bốn cú sút trúng đích, trong khi Arsenal chưa có nổi một pha dứt điểm. Bất ngờ xảy ra ngay phút thứ 3, khi Conor Chaplin dứt điểm cận thành không thắng được Kepa, nhưng Colby Bishop nhanh chóng đá bồi mở tỷ số, khiến cầu trường Fratton Park như nổ tung trong sự phấn khích của khán giả chủ nhà.

Giữa lúc khó khăn, Arsenal một lần nữa cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn bằng vũ khí phạt góc sở trường. Eberechi Eze treo bóng từ cánh trái, tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực 5m50. Bóng chạm người Andre Dozzell rồi lăn chậm rãi vào lưới nhà. Bàn thắng được xác định là pha phản lưới nhà, nhưng đủ để giúp Arsenal giải tỏa áp lực.

Phút 25, "Pháo thủ" tiếp tục gieo sầu cho đối thủ bằng kịch bản quen thuộc. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Noni Madueke treo bóng về cột gần để Gabriel Martinelli băng cắt đánh đầu chéo góc, hạ gục thủ thành Josef Bursik, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước.

Gabriel Martinelli đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Shutterstock

Đây là lần thứ ba trong mùa giải Arsenal ghi được hai bàn từ phạt góc trong cùng một trận, thành tích nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, họ làm được điều này trong các trận gặp Leeds (tháng 8) và Newcastle (tháng 9).

Không ngạc nhiên khi sau hai bàn thắng ấy, ống kính truyền hình lập tức hướng về chuyên gia tình huống cố định Nicolas Jover - người góp công lớn biến Arsenal trở thành một trong những CLB tận dụng "bóng chết" hiệu quả nhất châu Âu.

Phút 42, Arsenal suýt nữa tiếp tục ghi bàn từ một tình huống cố định. Madueke tăng tốc bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi bị Zak Swanson phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Madueke thực hiện cú sút với nhịp chạy đà ngắt quãng, đưa bóng về góc phải, đánh lừa thủ môn Portsmouth, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Noni Madueke đá phạt đền chệch cột. Ảnh: Shutterstock

Dù vậy, đội khách không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, Arsenal trừng phạt sự mất tập trung và non nớt của hàng thủ chủ nhà. Tận dụng pha đá phạt nhanh, bóng được đưa đến chân Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil dẫn bóng vài nhịp rồi căng ngang về cột xa để Martinelli đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 72, Arsenal đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của chủ nhà bằng kịch bản quen thuộc. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Madueke tiếp tục treo bóng chính xác vào cột gần để Martinelli băng cắt đánh đầu dũng mãnh, khiến thủ môn Portsmouth chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua. Cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Martinelli được hoàn tất trong sự vỡ òa của các CĐV Arsenal có mặt trên khán đài.

Không chỉ giành vé đi tiếp, "Pháo thủ" còn đón nhận tin vui về mặt lực lượng. Phút 69, Kai Havertz được tung vào sân thay Gabriel Jesus, đánh dấu màn tái xuất đáng chờ đợi kể từ trận mở màn mùa giải, sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối.

Chiến thắng này còn mang theo điềm lành về mặt lịch sử cho Arsenal. Ở lần gần nhất chạm trán Portsmouth cũng tại Cup FA, với chiến thắng ở vòng năm, "Pháo thủ" đã tiến một mạch tới chức vô địch mùa giải 2019-2020. Sau hơn 5 năm, đó vẫn là danh hiệu lớn duy nhất của Arsenal dưới triều đại Arteta.

Hồng Duy