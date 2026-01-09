Arsenal bất phân thắng bại với Liverpool

AnhArsenal hòa đội khách Liverpool 0-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh và lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Man City lên 8 điểm.

Trước giờ bóng lăn, Dominik Szoboszlai đã "đốt nóng" bầu không khí đại chiến bằng phát biểu đầy tự tin rằng Arsenal vẫn còn cách rất xa danh hiệu, và chính họ mới là đội phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Liverpool - chứ không phải chiều ngược lại.

Những gì diễn ra trên sân Emirates tối 8/1 phần nào phản ánh sự ngạo nghễ ấy. Dù được chơi trên sân nhà, Arsenal không mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công, lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và gần như không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào trong suốt 90 phút. Ở giai đoạn một, "Pháo thủ" từng gục ngã 0-1 ngay tại Anfield bởi siêu phẩm đá phạt của chính Szoboszlai. Và với trận hòa không bàn thắng này, thầy trò Mikel Arteta không thể ghi bàn hay đánh bại nhà đương kim vô địch mùa này.

Dẫu vậy, kết quả hòa không hẳn là một cú sảy chân với Arsenal. Họ nối dài mạch bất bại trên sân nhà mùa này, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh với 49 điểm, nhiều hơn Man City sáu điểm. "Pháo thủ" thậm chí còn có quyền hy vọng nới rộng cách biệt ở vòng đấu kế tiếp, khi họ chỉ phải chạm trán Nottingham Forest - đội đang xếp thứ 17, trong lúc Man City phải hành quân đến sân Old Trafford của Man Utd.

Declan Rice tung người dứt điểm trong trận Arsenal hòa Liverpool 0-0 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 8/1/2026. Ảnh: Reuters

Trận đại chiến trên sân Emirates diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa gió, nhưng dưới mặt cỏ lại không xuất hiện "cơn mưa bàn thắng" nào. Arsenal và Liverpool vẫn mang đến 90 phút căng thẳng, giàu nhịp độ và đậm chất chiến thuật, song bàn thắng đã ngoảnh mặt với cả hai đội trong một cuộc so tài mà sự thận trọng và kỷ luật phòng ngự được đặt lên hàng đầu.

Hiệp một, Arsenal là đội chủ động hơn khi tận dụng lợi thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng để áp đặt thế trận. "Pháo thủ" duy trì quyền kiểm soát ở phần sân đối phương, cố gắng tạo ra sức ép với điểm nhấn là những pha phối hợp giữa Bukayo Saka và Martin Odegaard bên cánh phải. Tuy nhiên, việc trung phong Viktor Gyokeres chọn vị trí chưa hợp lý khiến các đợt lên bóng của chủ nhà thiếu đi điểm kết nối quan trọng trong vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Liverpool chủ động lùi sâu, có thời điểm kéo gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Một trong những tình huống hiếm hoi ấy suýt nữa mang về bàn mở tỷ số. Phút 27, William Saliba chuyền về quá mạnh dưới sức ép của đối thủ, buộc thủ môn David Raya phải phá bóng trong thế bị động. Conor Bradley cắt được rồi bấm ngay từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội xà ngang. Cody Gakpo lập tức ập vào đá bồi bằng cú cứa lòng về góc xa, nhưng Jurrien Timber đã kịp thời lao về cản phá.

Hiệp đấu còn chứng kiến tình huống gây tranh cãi ở phút 36. Jeremie Frimpong nằm sân ôm chân đau đớn, song Arsenal vẫn tiếp tục triển khai tấn công, khép lại bằng cú dứt điểm chệch cột dọc của Leandro Trossard. Đội trưởng Virgil van Dijk cùng các cầu thủ Liverpool lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng Arsenal đã thiếu tinh thần fair-play.

Dominik Szoboszlai đá phạt vọt xà. Ảnh: Shutterstock

Sang hiệp hai, Liverpool gia tăng tỷ lệ kiểm soát bóng và gây sức ép nhiều hơn, buộc Arsenal phải lùi sâu và tập trung bảo vệ hàng thủ. Dù vậy, những dấu ấn mà đội khách tạo ra chủ yếu chỉ dừng lại ở các cú sút xa thiếu chính xác của Szoboszlai.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta liên tục làm mới hàng công khi lần lượt tung Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Eberechi Eze vào sân. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh này không mang lại khác biệt rõ rệt. Arsenal vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành và gần như không tạo ra pha lên bóng thực sự đáng chú ý nào.

Gabriel Martinelli đẩy Conor Bradley đang bị đau ra khỏi sân, châm ngòi ẩu đả cuối trận. Ảnh: Shutterstock

Tham vọng giành trọn ba điểm của đội chủ nhà chính thức khép lại ở phút bù giờ thứ bảy, khi Noni Madueke thực hiện quả phạt góc về cột xa nhưng Gabriel Magalhaes không thể đưa bóng trúng khung thành, khép lại một trận hòa không bàn thắng đầy toan tính.

Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh nhường chỗ cho vòng ba Cup FA - nơi Arsenal làm khách của Portsmouth, còn Liverpool trở về sân nhà tiếp Barnsley.

Hồng Duy