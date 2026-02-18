Arteta tính thay đổi cách khởi động trước trận

AnhHLV Mikel Arteta đang rà soát lại quy trình khởi động trước trận, khi bốn cầu thủ Arsenal gặp vấn đề thể lực ngay trước giờ bóng lăn từ đầu mùa.

Trường hợp mới nhất là Riccardo Calafiori. Hậu vệ người Italy phải rút lui vài phút trước trận thắng Wigan 4-0 ở vòng bốn Cup FA, nhường chỗ cho Myles Lewis-Skelly. Trước đó, Calafiori nghỉ một tháng vì chấn thương cơ vì tái phát chấn thương trong lúc chuẩn bị cho trận gặp Brighton.

Riccardo Calafiori khởi động trước một trận đấu của Arsenal mùa 2025-2026. Ảnh: Arsenal FC

Ngoài Calafiori, Bukayo Saka cũng không thể ra sân vì gặp vấn đề trong lúc khởi động trước trận thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh dù không có dấu hiệu bất thường trước đó. Trung vệ William Saliba thì cảm thấy đau trong trận thua Liverpool hồi tháng 8, vẫn đá chính nhưng phải rời sân chỉ sau năm phút.

Arteta thừa nhận tần suất các ca chấn thương kiểu này là điều hiếm thấy. "Trong sáu năm tôi ở đây, chuyện đó chỉ xảy ra một hoặc hai lần. Nhưng gần đây lặp lại tới bốn lần. Rõ ràng chúng tôi phải xem xét", ông nói hôm 17/2 trong buổi họp báo trước trận đấu sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh gặp Wolves.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, mỗi trường hợp có nguyên nhân khác nhau. Chấn thương của Saliba đến từ một pha lật cổ chân, còn hai lần của Calafiori diễn ra theo cách khá giống nhau trong lúc khởi động. Với Saka, Arteta mô tả đó là tình huống "ngẫu nhiên", bởi cầu thủ này không có biểu hiện cảnh báo trước.

Những sự cố liên tiếp cũng khiến ban huấn luyện căng thẳng hơn trước giờ thi đấu. Arteta cho biết chỉ một thay đổi nhân sự sát giờ bóng lăn cũng buộc đội phải điều chỉnh hàng loạt vị trí và phương án chiến thuật trong thời gian rất ngắn.

HLV 43 tuổi vì thế không loại trừ khả năng điều chỉnh cách khởi động - vốn là bước chuẩn bị quen thuộc của cầu thủ trước mỗi trận. Ông đặt vấn đề liệu có cần thay đổi cường độ, thậm chí cấu trúc buổi khởi động, khi thực tế giữa hai hiệp, cầu thủ nghỉ gần 15 phút nhưng vẫn có thể nhập cuộc với tốc độ cao.

Về lực lượng, Calafiori và Ben White nhiều khả năng kịp trở lại thi đấu trận gặp Wolves hôm nay. Kai Havertz để ngỏ khả năng ra sân, trong khi Martin Odegaard chắc chắn vắng mặt và được kỳ vọng kịp bình phục cho trận gặp Tottenham vào cuối tuần.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 17/2. Ảnh: Arsenal FC

Bên cạnh bài toán nhân sự, Arteta cũng tỏ ra hào hứng với cuộc đua danh hiệu khi Arsenal vẫn chinh chiến cả bốn đấu trường. Đội bóng thành London đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, gặp Mansfield Town ở vòng năm Cup FA ngày 7/3 và đại chiến Man City ở chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3.

Arteta cho biết niềm tin của ông đến từ những gì đội thể hiện mỗi ngày trên sân tập, cũng như cách họ vượt qua các thách thức từ đầu mùa. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, sự chuẩn bị và khát khao của cầu thủ là cơ sở lớn nhất để ông tin Arsenal có thể duy trì tham vọng trên nhiều đấu trường.

Nếu thắng Wolves - CLB đang xếp bét bảng, Arsenal sẽ tạm nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm. Arteta cảnh báo chuyến làm khách tại Molineux sẽ không dễ dàng. Ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ thắng Wolves trên sân nhà nhờ hai bàn phản lưới, trong đó có một bàn phản lưới vào phút bù thứ tư.

"Tôi cảm nhận đội đang có trạng thái tinh thần rất tốt, háo hức ra sân. Nếu duy trì được năng lượng và sự tự tin đó, chúng tôi có thể tiếp tục những gì đã làm từ đầu mùa", Arteta nói, nhấn mạnh mỗi chiến thắng đều mang ý nghĩa lớn với cuộc đua vô địch, trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)