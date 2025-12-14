Arsenal thắng nhờ hai bàn phản lưới ở Ngoại hạng Anh

AnhArsenal chơi bế tắc nhưng vẫn thắng đội bét bảng Wolves 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, trong đó có một bàn phản lưới vào phút bù thứ tư.

Khoảng 5 phút cuối trên sân Emirates, khán giả được đi một chuyến tàu lượn cảm xúc khó tả. Với lợi thế một bàn, Arsenal lùi sâu phòng ngự, nhường bóng cho Wolves và trả giá. Đúng phút chính thức cuối cùng, cầu thủ vào thay người Mateus Mane tạt bóng vào vòng cấm để Tolu Arokodare đè mặt trung vệ Piero Hincapie, đánh đầu tung lưới thủ thành David Raya, quân bình tỷ số 1-1.

Trong khi đội khách ăn mừng cuồng nhiệt, một số cầu thủ chủ nhà sụp xuống. Không thắng trận này sẽ làm thảm họa với họ, trong bối cảnh Man City đang áp sát phía sau. Sau thoáng sầm mặt vì bàn thua, HLV Mikel Arteta lập tức hô lớn, thúc giục các học trò tiếp tục chiến đấu, khi trọng tài bàn thông báo hiệp hai được bù giờ sáu phút.

Tolu Arokodare đánh đầu gỡ hòa 1-1 trong trận Wolves thua Arsenal 1-2 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 13/12/2025. Ảnh: AFP

Đến phút bù thứ tư, từ bên cánh phải, Bukayo Saka treo bóng xoáy hướng đến vị trí của tiền đạo vào thay người Gabriel Jesus. Trong nỗ lực tranh chấp, trung vệ Yerson Mosquera bật cao đánh đầu chạm bóng, nhưng đưa thẳng về lưới nhà. Thủ môn Sam Johnstone nỗ lực bay người cũng không thể sửa sai cho đồng đội.

Lần này, đến lượt các cầu thủ và người hâm mộ Arsenal vỡ òa cảm xúc. Họ chạy ra ăn mừng cùng Jesus - người mới trở lại sau hơn 300 ngày dưỡng thương.

Trận đấu được đánh giá chênh lệch, khi Arsenal đang giữ đỉnh bảng, còn Wolves đứng cuối với chỉ hai điểm và chưa thắng trận nào từ đầu mùa.

Nhưng sự khác biệt về thứ bậc đó không được thể hiện ở hiệp một. Dù kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 73%, Arsenal chỉ dứt điểm trúng đích một lần và đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,43.

Việc Wolves lùi sâu đội hình tử thủ khiến "Pháo thủ" phải tìm cơ hội từ những quả tạt và phạt góc. Một trong số đó tạo nên tình huống đáng chú ý nhất, khi Gabriel Martinelli đánh đầu chệch khung thành từ khoảng cách chỉ 3 mét ở phút 34.

Bukayo Saka là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Arsenal trận này. Tiền đạo cánh người Anh tạo ra ba cơ hội, nhiều hơn toàn bộ các đồng đội khác cộng lại trong 45 phút đầu. Trong khi đó, Viktor Gyokeres - người đá trung phong thay Mikel Merino - gây thất vọng nặng nề. Anh không dứt điểm lần nào và là cầu thủ chạm bóng ít nhất (5 lần) cũng như thực hiện ít đường chuyền thành công nhất (1).

Saka đá phạt góc dội cột chạm vào người thủ môn Sam Johnstone (áo đen) nảy vào lưới Wolves. Ảnh: AFP

Chủ sân Emirates tiếp tục bế tắc trong hiệp hai, và phải nhờ đến tình huống cố định đầy may mắn để tạo khác biệt. Từ quả phạt góc bên cánh phải ở phút 70, Saka treo bóng xoáy về cột xa. Bóng khẽ chạm tay Johnstone đập cột dọc rồi bật ra trúng đầu thủ môn Wolves đi vào lưới.

Trải qua một trong những màn trình diễn tệ nhất thời gian qua, nhưng dẫu sao Arsenal vẫn thắng và gia cố đỉnh bảng với 36 điểm. Họ nới rộng được cách biệt lên 5 điểm so với Man City - đội phải làm khách của Crystal Palace tối 14/12.

