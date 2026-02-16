Arsenal thắng đậm ở Cup FA

AnhDùng đội hình dự bị, Arsenal vẫn thắng dễ đội khách Wigan 4-0 ở vòng bốn Cup FA.

Trận đấu tại Emirates tối 15/2 thực sự biến thành màn thị uy sức mạnh của Arsenal trước đối thủ đang chinh chiến ở League One - giải đấu tương đương hạng Ba Anh.

Các cầu thủ Arsenal mừng bàn trong trận thắng Wigan 4-0 ở vòng bốn Cup FA trên sân Emirates, London, Anh ngày 15/2/2026. Ảnh: Reuters

Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta nhập cuộc chủ động và chỉ mất 11 phút để "đánh sập" hệ thống phòng ngự đội khách. Eberechi Eze vượt qua một cầu thủ Wigan ở vòng tròn giữa sân rồi tung đường chọc khe xé toang hàng thủ, đặt Noni Madueke vào thế đối mặt. Cú đặt lòng chân trái về góc xa của tiền vệ người Anh mở tỷ số, kéo theo tiếng reo hò vang dội từ các khán đài Emirates. Đây là bàn thứ sáu của Madueke trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có hai tại Ngoại hạng Anh, ba ở Champions League và một tại Cup FA.

8 phút sau, Eze tiếp tục để lại dấu ấn với pha chọc khe để Gabriel Martinelli bứt tốc loại bỏ hai cầu thủ đội khách rồi sút chân trái chéo góc nhân đôi cách biệt. Tiền vệ người Anh chấm dứt ba tháng không góp công vào bàn thắng của Arsenal với cú đúp kiến tạo. Trong khi đó, Martinelli trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên chạm mốc 10 bàn tại các giải Cup và đấu trường châu Âu trong một mùa kể từ thành tích 12 bàn của Ian Wright mùa 1994-1995.

Phút 23, sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa. Gabriel Jesus đệm hụt từ quả tạt bên cánh trái của Bukayo Saka, nhưng bóng lại đập vào người Jack Hunt đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Sam Tickle. Bốn phút sau, Jesus tự mình điền tên lên bảng tỷ số khi phá bẫy việt vị rồi bấm bóng qua đầu Tickle trong thế đối mặt.

Arsenal trở thành CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên ghi bốn bàn trong 30 phút một trận ở Cup FA kể từ mùa 1992-1993.

Gabriel Jesus mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Reuters

Có lợi thế lớn, Arsenal chủ động giảm nhịp ở hiệp hai nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Cơ hội đáng chú ý nhất là cú đá dội khung gỗ của Viktor Gyokeres phút 55 và pha đánh đầu cận thành bị từ chối của Martinelli ở phút 85. Dù không ghi thêm bàn, "Pháo thủ" vẫn khiến đối thủ phải co cụm chống đỡ trong phần lớn thời gian còn lại.

Cuối trận, HLV Mikel Arteta tạo điểm nhấn giàu cảm xúc khi tung thủ môn 19 tuổi Tommy Setford vào sân thay Kepa ở phút 87, đánh dấu màn ra mắt đội một. Ngay sau khi xuất hiện, Setford bật cao bắt gọn cú đá phạt của Wigan và nhận tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán đài - khoảnh khắc khởi đầu như mơ cho cầu thủ sinh năm 2006.

Arsenal hiện giữ kỷ lục 14 lần vô địch Cup FA. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu họ vượt qua vòng bốn kể từ mùa 2019-2020, mùa giải mà "Pháo thủ" tiến một mạch tới chung kết và đánh bại Chelsea 2-1 để đăng quang.

Hồng Duy