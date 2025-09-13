Arteta: 'Liverpool đã mạnh, giờ còn mạnh hơn'

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận Liverpool hiện là đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh sau khi chiêu mộ thành công Alexander Isak và Florian Wirtz - hai thương vụ đình đám của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Liverpool vừa trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục, với tổng chi tiêu lên tới 596,7 triệu USD, phá sâu cột mốc cũ 580,6 triệu USD mà Chelsea từng chi vào hè 2023. Chủ sân Anfield cũng hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng trong cùng một kỳ, khi tuyển mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với tổng phí 170 triệu USD rồi Alexander Isak từ Newcastle với 175,5 triệu USD.

"Liverpool chắc chắn là mạnh nhất", Arteta nói ngày 12/9 trong buổi họp báo trước trận gặp Nottingham Forest ở vòng bốn Ngoại hạng Anh. "Họ đã bổ sung hai cầu thủ có tính quyết định nhất trên thị trường. Họ vốn đã rất mạnh, và giờ còn mạnh hơn. Điều chúng tôi cần làm là tập trung vào bản thân, cải thiện khả năng để vượt qua họ".

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong buổi tập của Arsenal ngày 11/9. Ảnh: Arsenal FC

Mùa 2024-2025, Arsenal sớm hụt hơi và kết thúc kém nhà vô địch Liverpool tới 10 điểm. Khi được hỏi về thách thức lật đổ đối thủ, Arteta nhấn mạnh: "Vấn đề không chỉ là Liverpool mà còn ở giải đấu nói chung, khi trình độ đã nâng cao. Để duy trì sự ổn định và thắng đủ số trận cần thiết nhằm có quyền cạnh tranh chức vô địch là một hành trình dài và khó khăn cho tất cả các đội".

Arsenal, CLB vừa thua chính Liverpool 0-1 trước quãng nghỉ đội tuyển, cũng mạnh tay với hơn 300 triệu USD cho tám tân binh. Trong đó, hậu vệ Piero Hincapie - được mượn từ Leverkusen trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhiều khả năng sẽ ra mắt trong trận gặp Nottingham Forest hôm nay.

Về nhân sự, Bukayo Saka tiếp tục vắng mặt vì chấn thương gân kheo, còn William Saliba đã trở lại tập luyện. Bộ đôi trụ cột của Arsenal đều đang đàm phán gia hạn hợp đồng, sẽ hết hạn vào năm 2027. Arteta cho biết: "Quá trình đàm phán chưa bao giờ dừng lại, nhưng sự hợp tác giữa CLB, Giám đốc thể thao Andrea Berta và người đại diện đang rất tốt. Điều tích cực là các cầu thủ đều muốn ở lại, muốn trở thành một phần lịch sử của CLB trong nhiều năm tới".

Ở vòng này, Nottingham Forest sẽ ra mắt HLV Ange Postecoglou - người vừa thay thế Nuno Espirito Santo. "Ange có triết lý và phong cách bóng đá rất rõ ràng", Arteta ca ngợi đồng nghiệp. "Cách chơi của ông ấy giúp đội bóng có bản sắc dễ nhận diện. Tôi học hỏi được nhiều từ ông ấy và chắc chắn trận đấu này sẽ khó khăn".

Trận đấu tại Emirates hôm nay còn là dịp để Arsenal hội ngộ Edu, cựu giám đốc thể thao, nay đã gia nhập ban lãnh đạo bóng đá toàn cầu của chủ sở hữu Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. So sánh Edu với người kế nhiệm Andrea Berta, Arteta khẳng định cả hai đều đóng góp lớn trong những giai đoạn khác nhau. "Edu làm rất tốt khi đội bóng đang ở giai đoạn chuyển đổi. Khi ông ấy rời đi, Andrea đến và cũng đang làm công việc tuyệt vời. Không cần so sánh, vì cả hai đều xuất sắc", HLV người Tây Ban Nha bày tỏ.

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)