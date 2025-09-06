Ngoại hạng Anh trải qua kỳ chuyển nhượng khủng khiếp thế nào?

Các CLB Ngoại hạng Anh chi 4,26 tỷ USD trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, với Liverpool và Chelsea phá kỷ lục mua và bán, trong khi tân binh Sunderland có mức chi ròng gấp đôi ĐKVĐ châu Âu PSG.

Tổng chi tiêu hè này của Ngoại hạng Anh đã vượt xa kỷ lục cũ 3,2 tỷ USD cũng do chính họ lập cách đây hai năm. Đây là mùa hè thứ 10 liên tiếp giải đấu cao nhất của bóng đá Anh chứng kiến tổng chi tiêu trên 1,3 tỷ USD, khẳng định sức hút và tiềm lực tài chính số một châu Âu.

Liverpool phá kỷ lục chi tiêu

Tuy thương vụ Marc Guehi từ Crystal Palace sang Liverpool sụp đổ vào ngày cuối, đội chủ sân Anfield vẫn có kỳ chuyển nhượng chi tiêu cao nhất trong lịch sử một CLB Ngoại hạng.

Vụ chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle trở thành thương vụ kỷ lục nước Anh trị giá 167 triệu USD, đưa tổng chi tiêu của Liverpool lên 596,7 triệu USD, vượt qua con số 580,6 triệu USD mà Chelsea từng chi vào hè 2023. Thương vụ Isak cũng giúp Liverpool hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng trong cùng một kỳ, trước đó là hợp đồng mua Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với giá 155,7 triệu USD.

Ngoài ra, với các bản hợp đồng như Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili, Hugo Ekitike và Giovanni Leoni, đội hình của nhà ĐKVĐ nước Anh được tăng cường toàn diện.

Đồ họa: Hoàng Thông

Chelsea vượt mốc 400 triệu USD từ bán cầu thủ

Nếu Liverpool phá mốc chi tiêu, Chelsea lại lập kỷ lục về doanh thu từ bán cầu thủ, trở thành CLB đầu tiên vượt mốc 400 triệu USD với cụ thể 420,1 triệu USD thu về.

Đội chủ sân Stamford Bridge đã bán đứt 23 cầu thủ và nhận được phí chuyển nhượng từ 26,7 triệu USD trở lên cho chín trường hợp. Thương vụ lớn nhất là bán Noni Madueke cho Arsenal với giá 69,5 triệu USD, tiếp theo là Joao Felix đến Al Nassr với giá 58,4 triệu USD.

Các vụ bán khác gồm Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall và Djordje Petrovic, mang về tổng cộng 120,3 triệu USD khi họ lần lượt gia nhập AC Milan, Everton và Bournemouth. Trong ba cầu thủ này, chỉ thương vụ bán Petrovic mang lại lợi nhuận so với giá mua ban đầu.

Tổng doanh thu kỷ lục của Chelsea chưa bao gồm khoản tiền 94,2 triệu USD từ điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn Nicolas Jackson sang Bayern Munich. Nếu được tính, số tiền này sẽ giúp Chelsea thu về gấp đôi số vốn 40 triệu USD từng bỏ ra lúc chiêu mộ tiền đạo này từ Villarreal năm 2023.

Ở chiều ngược lại, đội mới thăng hạng Leeds United là CLB duy nhất không thu được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cầu thủ.

Đồ họa: Hoàng Thông

Doanh thu thấp đẩy Arsenal dẫn đầu chi ròng

Cả Liverpool và Chelsea đều chi nhiều hơn Arsenal, nhưng "Pháo thủ" lại dẫn đầu về chi ròng khi chỉ thu về 13,4 triệu USD tiền bán cầu thủ, so với 304,8 triệu USD của Liverpool và 420,2 triệu USD kỷ lục của Chelsea.

Dù tiến hành cắt giảm đội hình khi các cầu thủ như Fabio Vieira, Albert Sambi Lokonga, Jakub Kiwior, Reiss Nelson và Oleksandr Zinchenko rời đội vào ngày cuối chuyển nhượng, việc tạo ra doanh thu từ bán cầu thủ vẫn là thách thức với Arsenal.

Một số trường hợp như Thomas Partey, Jorginho và Kieran Tierney hết hạn hợp đồng, trong khi những cầu thủ khác chỉ được cho mượn. Arsenal sẽ thu về 32,1 triệu USD từ điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn Jakub Kiwior sang Porto, nhưng khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào năm sau.

Doanh thu duy nhất từ bán cầu thủ trong hè này của Arsenal đến từ việc Marquinhos chuyển đến Cruzeiro với giá 3,3 triệu USD và Nuno Tavares sang Lazio với giá 10 triệu USD, khiến "Pháo thủ" dẫn đầu bảng chi ròng với tám bản hợp đồng trị giá tổng cộng 356,8 triệu USD. Arsenal chắc chắn sẽ cần cân đối sổ sách trong tương lai.

Đồ họa: Hoàng Thông

Giao dịch nội bộ gia tăng

Một xu hướng khác trong hè này là sự gia tăng các thương vụ giữa các CLB Ngoại hạng. Những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu và quen thuộc với cường độ đặc trưng tại giải đấu ngày càng được săn đón.

Cách đây sáu mùa, các thương vụ nội địa kiểu này còn khá hiếm. Tuy nhiên, hè này, số tiền chi cho các bản hợp đồng nội địa Ngoại hạng đã lên tới 1,47 tỷ USD, tăng từ 1,05 tỷ USD của năm ngoái. Xu hướng này dự kiến còn tiếp tục khi các CLB ưu tiên những bản hợp đồng sẵn có ở giải đấu.

Đồ họa: Hoàng Thông

"Chạy đua vũ trang" cho vị trí tiền đạo

Hơn 60% trong số 4,26 tỷ USD chi tiêu của các CLB Ngoại hạng hè này được dành cho các tiền đạo. Một cuộc chạy đua vũ trang để tăng cường hỏa lực diễn ra, dẫn đầu bởi các đội bóng hàng đầu.

Liverpool chiêu mộ tiền đạo đắt giá nhất với thương vụ Isak vào ngày cuối chuyển nhượng, nâng tổng chi phí cho các tiền đạo lên 428,3 triệu USD sau khi đã ký hợp đồng với hai tiền đạo đắt giá thứ hai và thứ ba là Wirtz và Hugo Ekitike.

Man Utd cũng đầu tư mạnh vào hàng công với các bản hợp đồng Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha với tổng chi phí 276,6 triệu USD. Arsenal và Chelsea cũng không kém cạnh với các bản hợp đồng tấn công như Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Joao Pedro và Liam Delap.

Số tiền Newcastle thu từ vụ bán Isak được dùng để chiêu mộ Nick Woltemade của Stuttgart và Yoanne Wissa của Brentford. Các thương vụ đáng chú ý khác gồm Mohammed Kudus chuyển từ West Ham sang Tottenham với giá 73,5 triệu USD và Dango Ouattara từ Bournemouth sang Brentford với giá 56,1 triệu USD. West Ham là đội Ngoại hạng duy nhất không chi tiền cho một tiền đạo trong kỳ này.

Đồ họa: Hoàng Thông

Các giải đấu châu Âu tụt hậu về chi tiêu

Quy mô chi tiêu của Ngoại hạng vượt xa các CLB ở những giải đấu lớn khác tại châu Âu.

Serie A của Italy là giải đấu chi tiêu cao thứ hai, nhưng tổng chi 1,194 tỷ USD của họ không thể sánh với con số 4,26 tỷ USD của Ngoại hạng. Chi tiêu tại các giải đấu Đức, Tây Ban Nha và Pháp thậm chí còn thấp hơn. Trong khi các CLB Ngoại hạng kết thúc kỳ chuyển nhượng với mức chi ròng 1,87 tỷ USD, Bundesliga và Ligue 1 ghi nhận lợi nhuận ròng.

Về chi ròng, các CLB ngoài Ngoại hạng chi tiêu cao nhất là Atletico Madrid, Como và Real Madrid, với lần lượt 146,3 triệu USD, 110,9 triệu USD và 107,4 triệu USD, chỉ tương đương với các đội tầm trung Ngoại hạng. Đáng nói, Sunderland, đội mới thăng hạng, có mức chi ròng 189 triệu USD, gấp hơn hai lần so với con số 86,7 triệu USD của ĐKVĐ Champions League PSG.

Những con số này cho thấy khoảng cách tài chính ngày càng lớn giữa các CLB Ngoại hạng và các đối thủ châu Âu.

Đồ họa: Hoàng Thông

Hoàng Thông tổng hợp