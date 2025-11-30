Arteta: 'Làn sóng phản đối từ CĐV là động lực của Madueke'

AnhTrước trận đại chiến Chelsea, HLV Mikel Arteta cho biết phản ứng tiêu cực của CĐV hồi đầu mùa đã trở thành cú hích tinh thần để Noni Madueke tỏa sáng ở Arsenal.

Hồi tháng 7, khi biết CLB chuẩn bị chiêu mộ Madueke từ đội bóng đối địch Chelsea, CĐV Arsenal đã phản đối kịch liệt. Họ tổ chức nhiều chiến dịch kêu gọi CLB từ bỏ thương vụ, trong đó hơn 4.000 người ký vào đơn kiến nghị, sử dụng hashtag #NoToMadueke trên mạng xã hội X. Cuối cùng, Arsenal vẫn bỏ ra 68 triệu USD để sở hữu chân chạy người Anh.

Arteta khẳng định không bị dao động trước phản ứng của CĐV. "Nếu có gì, thì chiến dịch đó càng khiến tôi có thêm niềm tin và quyết tâm làm mọi thứ tốt nhất để Madueke thích nghi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Ông cũng cho biết làn sóng phản đối diễn ra rất ngắn, và người hâm mộ nhanh chóng thay đổi quan điểm khi thấy màn trình diễn của Madueke. "Madueke trân trọng điều đó và coi như nguồn động lực để tiến lên. Nó không hề ảnh hưởng tiêu cực tới cậu ấy", ông nói.

Noni Madueke mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận Arsenal thắng Bayern 3-1 trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: PA Wire

Madueke khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng nghỉ thi đấu sáu trong 12 trận đầu mùa ở Ngoại hạng Anh vì chấn thương đầu gối. Sau chín tuần dưỡng thương, anh tái xuất trong trận thắng Tottenham 4-1 cuối tuần qua và đang sẵn sàng đối đầu đội bóng cũ Chelsea.

Hôm giữa tuần, trong trận thắng Bayern Munich 3-1 tại Champions League, Madueke vào sân từ ghế dự bị, và ghi bàn đầu tiên cho "Pháo thủ" sau pha căng ngang của Riccardo Calafiori. Anh chia sẻ: "Đó là một buổi tối hoàn hảo. Lần đầu ghi bàn cho CLB, lại trong trận cầu lớn của Champions League. Sau quãng thời gian dài chấn thương, khoảnh khắc này thật tuyệt vời".

Madueke ghi bàn vào lưới Bayern Pha lập công của Noni Madueke.

Tân binh người Anh cho rằng chiến thắng trước Bayern là lời khẳng định cho sự thăng tiến của Arsenal - đội duy nhất toàn thắng và đang dẫn đầu Champions League. "Đó là tuyên bố lớn. Không chỉ ở Champions League, mà phong độ của chúng tôi tại giải quốc nội cũng rất ấn tượng. Chúng tôi cần tiếp tục duy trì mức độ này và không ngừng vượt qua giới hạn", cầu thủ 23 tuổi nói.

Trở lại sau chấn thương dài hạn, Madueke háo hức được thi đấu nhiều hơn, nhất là trong chuyến làm khách Chelsea hôm nay. Trước khi đến Arsenal, tiền vệ người Anh từng ghi 20 bàn qua 92 trận cho đội chủ sân Stamford Bridge. "Tám tuần không được chạm bóng, bạn chỉ muốn lao vào sân ngay lập tức. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa", anh cho hay.

Hồng Duy (theo Daily Mail)