CĐV Arsenal thi nhau xin lỗi Madueke

AnhNhiều CĐV Arsenal thay đổi quan điểm về Noni Madueke - tiền đạo từng bị họ nghi ngờ và chê bai khi mới gia nhập từ Chelsea hè này.

Hồi tháng 7, khi sau biết tin đội nhà chiêu mộ tiền đạo cánh của Chelsea, CĐV Arsenal nổi giận. Họ cho rằng anh không đủ đẳng cấp và không xứng đáng với khoản phí 66 triệu USD. Nhưng sau hơn hai tháng, tiền đạo cánh phải 23 tuổi thay đổi mọi cái nhìn về bản thân. Trong trận Arsenal thắng Nottingham Forest 3-0 tối 13/9, Madueke dẫn dắt hầu hết các đợt tấn công, khiến CĐV phải thừa nhận sai lầm.

"Noni Madueke là một bản hợp đồng tuyệt vời. Hội CĐV Arsenal nên viết thư xin lỗi công khai. Anh ấy đã thay thế xuất sắc vai trò của Saka", một CĐV viết trên mạng xã hội X.

Một số CĐV khác thì kêu gọi người nào từng nghi ngờ Madueke nên xin lỗi, thậm chí là mọi CĐV Arsenal. "Nếu bạn từng phản đối việc ký hợp đồng với Madueke, tôi muốn thấy lời xin lỗi công khai của bạn. Giờ thì làm ơn thực hiện đi", một người viết.

Madueke (phải) đi bóng trong trận Arsenal 3-0 Nottingham tối 13/9. Ảnh: Arsenal

Các chuyên gia bóng đá Anh cũng đồng loạt khen Madueke. Trên BBC, cựu đội trưởng Man City, Steph Houghton đánh giá, Arsenal hoàn toàn áp đảo Nottingham. Trong đó, Madueke thể hiện sự tự tin cao độ và Eberechi Eze mang lại sự khác biệt.

Cựu sao Xứ Wales, Danny Gabbidon thì nói: "Rất nhiều CĐV Arsenal từng nghi ngờ về vụ chuyển nhượng, nhưng Madueke đang chơi rất tốt. Rất khó để phòng ngự trước một cầu thủ như vậy. Cậu ấy gây ra đủ rắc rối cho đối thủ".

Cựu danh thủ của Arsenal, Martin Keown cũng thay đổi cách nhìn nhận về Madueke khi phỏng vấn trực tiếp anh này trên TNT Sports: "Noni, phải chăng cậu đã nâng tầm lối chơi? Vì trông có vẻ đồng đội hơn. Tôi từng lo khi cậu đến, vì nghĩ cậu hơi ích kỷ. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu có vẻ đã cân bằng lối chơi và đưa ra những quyết định xuất sắc".

Cuộc phỏng vấn lập tức vấp phải phản ứng trái chiều từ CĐV Arsenal. Nhiều người cho rằng Keown đặt câu hỏi có phần gay gắt, vô lý và không cần thiết. "Keown làm tôi rùng mình", một người viết trên X. "Ai đó hãy lấy mic của anh ta đi".

Trước câu hỏi khó của Keown, Madueke vẫn giữ bình tĩnh. Sau đó, cầu thủ 23 tuổi trả lời: "Tôi cảm thấy điều quan trọng là giữ vững niềm tin. Nhưng tất nhiên, như ông nói, tôi đang chơi với những cầu thủ hàng đầu. Chơi với họ rất dễ. Tôi đang có thời gian tuyệt vời và có lẽ đã tiến lên một bước".

Madueke chào đời tại Anh, nhưng khởi nghiệp tại PSV, Hà Lan vào năm 2019. Năm 2023, anh gia nhập Chelsea với giá 39 triệu USD, chơi 92 trận và ghi 20 bàn. Madueke ra mắt tuyển Anh năm 2024, chơi chín trận và ghi một bàn.

Trong trận thắng Nottingham tối 13/9, Madueke đá chính thay Saka bên cánh phải. Tiền vệ Martin Zubimendi vô lê mở tỷ số ở phút 32, trước khi Victor Gyokeres đệm bóng nhân đôi cách biệt ngay phút đầu hiệp hai. Màn trình diễn thuyết phục của Arsenal khép lại ở phút 79, với cú đánh đầu ấn định chiến thắng của Zubimendi.

Thanh Quý (theo BBC, X, TNT Sports)