Arsenal đè bẹp Bayern

AnhĐoàn quân dưới trướng Mikel Arteta thắng Bayern 3-1 ở lượt năm, qua đó độc chiếm đỉnh bảng Champions League.

Màn chạm trán giữa hai CLB dẫn đầu diễn ra cân bằng trong hiệp một và khép lại với tỷ số 1-1. Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta tỏ ra cao tay hơn đồng nghiệp Vincent Kompany với những quyết định thay đổi người để thay đổi cục diện. Hai cầu thủ vào sân thay người, Riccardo Calafiori kiến tạo để Noni Madueke ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 rồi Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng.

Với kết quả 3-1, Arsenal độc chiếm đỉnh bảng khi là đội duy nhất toàn thắng qua năm lượt đầu Champions League. Bayern thì tụt xuống thứ tư với 12 điểm, vị trí vẫn vào thẳng vòng 1/8.

Jurrien Timber đánh đầu mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Bayern 3-1 trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: The Guardian

Arsenal không thắng năm trận gần nhất gặp Bayern ở Cup châu Âu (hòa một, thua bốn). Trong lần gần nhất đụng độ ở tứ kết Champions League mùa 2023-2024, đội bóng của HLV Mikel Arteta hòa 2-2 trên sân nhà rồi thua 0-1 trên đất Đức.

Trước đối thủ kỵ giơ, "Pháo thủ" lựa chọn lối chơi thận trọng, dù được thi đấu tại Emirates. Bayern cũng không vội tăng tốc, khiến những phút đầu trôi qua mà không có cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong thế trận chặt chẽ, Arsenal tạo khác biệt nhờ "vũ khí cố định". Phút 22, Bukayo Saka đá phạt góc bên cánh trái về phía cột gần khiến Manuel Neuer phải băng ra. Nhưng Jurrien Timber chọn vị trí chuẩn xác, lắc đầu đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số.

10 phút sau, Arsenal tạo cơ hội ngon ăn đầu tiên từ bóng sống. Eberechi Eze - tiền vệ công vừa lập hat-trick trong trận thắng Tottenham - bật tường với Mikel Merino rồi xộc vào vòng cấm. Nhưng cầu thủ người Anh xử lý chậm, để hậu vệ bên phía Bayern kịp lùi về cản phá trong thế đối mặt với Neuer.

Lennart Karl mừng bàn gỡ hòa cho Bayern. Ảnh: PA

Phung phí cơ hội, chủ nhà lập tức phải trả giá. Phút 32, Joshua Kimmich chuyền dài từ sân nhà để Serge Gnabry băng xuống bên cánh phải. Tiền đạo người Đức căng ngang một chạm để tài năng trẻ 17 tuổi Lennart Karl đá nối tung lưới David Raya.

Với 17 tuổi 277 ngày, Karl là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong cả hai trận đấu đầu tiên tại Champions League, và là cầu thủ trẻ nhất "xé lưới" Arsenal ở giải đấu này. Karl cũng là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Arsenal ở Champions League mùa này.

Sang hiệp hai, Arsenal thi đấu chủ động và kiểm soát thế trận. Nhưng khác biệt chỉ đến ở phút 68, khi Arteta tung Riccardo Calafiori và Gabriel Martinelli vào sân.

Gabriel Martinelli sút vào lưới trống ấn định tỷ số 3-1. Ảnh: The Guardian

Chưa đầy một phút sau khi vào sân, Calafiori đã tỏa sáng với đường căng ngang từ cánh trái để Noni Madueke đệm bóng tung lưới Bayern. Madueke cũng xuất phát ở băng ghế dự bị, không phải là thay đổi chiến thuật của Arteta, khi anh vào thay Leandro Trossard bị đau từ hiệp một.

Phút 77, Eze chuyền bổng để Martinelli dùng tốc độ băng xuống. Tiền đạo người Brazil vượt qua cả Neuer băng ra lỡ trớn rồi đưa bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Arsenal toàn thắng 10 trận sân nhà ở vòng bảng Champions League dưới thời Arteta, ghi 30 và chỉ để lọt lưới một bàn.

Hồng Duy