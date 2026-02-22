Arteta: 'Không chịu được áp lực đua vô địch thì rời Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định các cầu thủ Arsenal phải học cách đối mặt với áp lực nếu muốn cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh với Man City.

Arsenal chỉ thắng hai trong 7 vòng gần nhất, gồm trận hòa 2-2 trên sân CLB bét bảng Wolves hồi giữa tuần. Chuỗi phong độ sa sút làm dấy lên lo ngại rằng đội bóng thành London đang chững lại đúng vào giai đoạn then chốt, đặc biệt sau ba mùa liên tiếp về nhì.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, Arteta được hỏi làm cách nào để ngăn những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng tới cầu thủ. Ông đáp: "Hãy hỏi họ: 'Bạn có muốn trở thành một phần của tiếng ồn đó hay không?'. Nếu không, hãy làm điều gì khác. Hãy sang một CLB khác, hoặc bạn có muốn ở lại Arsenal?".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Arsenal phải học cách vượt qua áp lực nếu muốn vô địch Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ. "Mọi người đã đòi hỏi suốt 10-15 năm rằng chúng tôi phải trở lại cuộc đua vô địch", ông nói. "Bây giờ chúng tôi ở đó rồi, và giờ thì sao? Không muốn tiếng ồn ư? Tiếng ồn là một phần của cuộc chơi, và những chỉ trích, áp lực cũng vậy. Chúng tôi phải đối mặt với chúng theo cách đúng đắn để đạt được mục tiêu".

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận Arsenal hòa Wolves 2-2 ở trận đấu sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, West Midlands, Anh ngày 18/2/2026. Ảnh: PA Wire

Ở trận đấu sớm vòng 27, Man City thắng Newcastle 2-1 để rút ngắn cách biệt xuống hai điểm. Về việc Man City đang áp sát trên bảng xếp hạng, Arteta khẳng định: "Chúng tôi phải làm điều mình cần làm. Tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi với bất kỳ ai. Cuối cùng, bạn phải thắng trận tiếp theo. Nếu làm được, bạn sẽ ở vị thế mạnh hơn. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát".

Dù thất vọng vì đánh rơi chiến thắng trước Wolves ở những phút cuối, Arteta khẳng định toàn đội đã có phản ứng tích cực. "Đó là bóng đá và cũng là vẻ đẹp của nó", HLV 43 tuổi bày tỏ. "Đó chỉ là một chương. Mùa giải còn rất dài. Chương 27 nói rằng chúng tôi hòa Wolves theo cách như vậy. Điều tôi quan tâm là chương tiếp theo. Chúng tôi được tạo nên từ điều gì? Chúng tôi sẽ làm gì sau chuyện này và viết tiếp số phận của mình ra sao?".

Thử thách tiếp theo của Arsenal là Tottenham - đội vừa bổ nhiệm HLV người Croatia Igor Tudor. Dù vậy, Arteta không quá lo lắng trước việc đối thủ có HLV mới.

"Chúng tôi đã nhiều lần đối đầu các đội có HLV mới mùa này", Arteta nói. "Chúng tôi phân tích mọi thứ về ông ấy, từ các CLB từng dẫn dắt, hệ thống chiến thuật đến lực lượng hiện có. Tất nhiên, chúng tôi có khả năng thích ứng theo yêu cầu của trận đấu. Nhưng trọng tâm vẫn là những gì chúng tôi phải làm để chiến thắng".

Arsenal được đánh giá cao hơn ở trận derby bắc London hôm nay, khi thắng 6 trong 7 trận gần nhất gặp Tottenham tại Ngoại hạng Anh, gồm 4 trận gần nhất. Lần gần nhất "Pháo thủ" thắng 5 trận liền trước Tottenham là giai đoạn 1987-1989.

Kể từ thất bại trước Tottenham hồi tháng 5/2022, Arsenal chỉ thua một trong 21 trận derby London sân khách tại Ngoại hạng Anh (thắng 14, hòa 6). Ngoại lệ là thất bại trước Fulham hồi tháng 12/2023.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Arsenal.com)